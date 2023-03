Clientes denunciam loja de móveis em Natal por não entregar produtos e dificultar devolução de dinheiro

TJRN recebeu mais de 60 ações contra empresa desde outubro de 2022. Problema também é relatado por clientes de outros estados. Clientes reclamam que não receberam móveis comprados em loja de Natal

Inter TV Cabugi/Reprodução

Clientes de uma loja de móveis de Natal relatam problemas na entrega dos produtos comprados desde 2022, após a loja ter fechado a unidade na capital potiguar. De outubro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte registra mais de 60 ações abertas contra a empresa.

Os consumidores afirmam que não conseguem receber os produtos comprados ou a devolução do dinheiro.

A loja funcionava na Avenida Prudente de Morais, no bairro Tirol, Zona Leste da cidade, e ainda está com os cartazes de promoção, que prometia entregar o sofá em até 48 horas depois da compra.

Por dentro, no entanto, está tudo vazio. Na porta, um aviso com data de 11 de fevereiro informa que o atendimento está sendo feito apenas online, com um número que não recebe ligação.

O engenheiro Gustavo Sanches é um dos clientes que estão denunciando a empresa, por não entregar os produtos comprados no prazo combinado. Ele disse que o prejuízo dele é de quase R$ 11 mil.

“Meu prejuízo lá na Sofá Design foi de R$ 10.990. Isso a gente parcelou em cinco vezes, comprando a sala completa. Eles não cumpriram o prazo e hoje não me respondem mais. O prazo era 30 de janeiro, depois estendeu para 1º de março e depois disso não falam mais comigo, a gente não tem mais nenhuma resposta, ficamos a ver navios. A loja fechou, tirou todos os móveis, não temos mais nenhum contato com a empresa”, afirmou.

Vários clientes insatisfeitos criaram um grupo em uma rede social para compartilhar as providências que irão tomar. Esse grupo já reúne mais de 100 participantes que conversam sobre registros de boletins de ocorrência, denúncias no Procon, cancelamento de compras com as operadoras de crédito e ações na Justiça.

Problemas semelhantes são relatados por clientes de outros estados, como é o caso da Bahia, Ceará e Paraíba, onde as lojas da mesma empresa também foram fechadas.

Os clientes alegam que uma outra loja na Avenida Hermes da Fonseca, que pertence ao mesmo grupo, está aberta, mas não resolve o problema.

Nessa outra loja, a gerente administrativa Jacqueline Ramos comprou um sofá em outubro, com desejo de pasaar o Natal com o móvel novo, prometido para dezembro. Apesar de a compra ter sido feita em outra loja, a nota foi emitida em nome do estabelecimento que fechou.

“Eu fiz uma compra na loja Tendência, a maquineta estava em nome da Sofá Design e a nota fiscal veio em nome de uma terceira empresa do grupo, que é a Ornamentos. E não bastasse isso, essa mistura de empresa, eu comprei um sofá que custava quase R$ 2 mil e na nota fiscal veio R$ 1.100”, afirmou.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de outubro do ano passado até este mês de março, foram registrados 64 processos contra a empresa.

A advogada Sâmoa Martins, que representa o grupo, afirmou que a empresa passa por uma reestruturação, mas vem entregando os produtos vendidos e vai cumprir todos os contratos com os clientes. Ela não deu prazo.

“Na verdade, semana passada a gente conseguiu entregar os produtos de mais de 100 clientes, então essa informação (de que os produtos não estão sendo entregues) não é real para a gente. A gente vai sim entregar os produtos, dentro da nossa reestruturação, da boa fé dos gestores, que são pessoas da terra, que vão honrar todos os contratos, tudo aquilo que foi comprado. Assim como toda empresa que está em momento de reestruturação, existe um processo e, dentro disso, não tenho como dar um prazo, mas posso dizer que a empresa já está judicialmente procurando resolver isso e sanar todas as pendências com todos os clientes”, afirmou à Inter TV Cabugi.

Questionada sobre a entrega de notas fiscais com nomes de diferentes empresas do mesmo grupo, a advogada disse que não teria como responder sobre o assunto, por de tratar de uma “informação administrativa”.

“Essa é uma informação administrativa e não consigo responder essa informação administrativa”, afirmou a advogada.

