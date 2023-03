Clientes vão à polícia após dono de escritório de investimentos desaparecer em Ribeirão Preto, SP

Estima-se que grupo tenha investido, no total, R$ 200 milhões. Investidores estão desde terça-feira (21) sem conseguir realizar resgates. Responsável teria fechado empresa e dito a funcionários que não tem mais capital. Empresa de investimento de Ribeirão Preto, SP, é suspeita de aplicar golpe em clientes

Um escritório de investimentos é suspeito de aplicar um golpe milionário nos clientes em Ribeirão Preto (SP). O caso foi denunciado à Polícia Civil nesta quinta-feira (23). Estima-se que o grupo tenha investido, no total, cerca de R$ 200 milhões. O investimento mínimo era de R$ 10 mil.

O advogado Leandro Franco de Almeida, que representa cinco dessas vítimas, diz que um inquérito deve ser aberto para investigar o suposto crime de estelionato pela B&B Capital. Caso seja comprovado, os próximos passos serão no sentido de tentar restaurar o dinheiro das vítimas.

“Seja com bloqueio de bens, com bloqueio de conta bancária e até mesmo um bloqueio de passaporte pra que essa pessoa não fuja do país”, explica.

Vítimas

O prazo para resgatar uma porcentagem do valor investido era de sete dias, porém na noite de quarta-feira (22) começaram os rumores de que o proprietário da empresa teria fugido da cidade.

“Recebi uma ligação de um colega falando que tinha boatos na cidade que o proprietário tinha sumido com todo o dinheiro”, conta a terapeuta Marileia Calfapietra de Souza. “Entrei em contato com meus outros amigos, que também têm investimento lá, e eles infelizmente falaram que a notícia era verdade”.

Marileia costumava investir em bancos e procurou a empresa para garantir uma renda melhor após a pandemia de Covid. “Vendo essa modernidade, de bolsa de valores e enfim, eu conheci a empresa por indicação de pessoas que também têm dinheiro lá investido e achei que era uma empresa legal”, conta Marileia.

A irmã dela, a vendedora Mônica Calapietra, também se diz vítima de golpe. “A gente conhecia outras pessoas, amigos, que já tinham dinheiro investido lá há muito tempo. E a gente pôs pra ver se rendia um pouco mais do que o banco”, explica.

De acordo com as vítimas, o B&B Capital contava com vários funcionários, desde contadores até advogados, e a empresa tinha anos no mercado. Tudo isso contribuiu para que elas acreditassem na seriedade do negócio. “Não tinha como não acreditar”, lamenta Marileia.

A EPTV, afiliada da TV Globo, tentou contato com os responsáveis pela empresa, mas ninguém foi localizado para comentar o assunto.

Os investidores mostraram que no grupo de WhatsApp formado por eles e funcionários do escritório, um deles publicou mensagem dizendo que André Rosa, responsável por cuidar diretamente dos investimentos, fechou a empresa na terça-feira (21) e está incomunicável desde então.

Ainda segundo o funcionário, Rosa teria comunicado que não tem mais o capital investido pelos clientes.

