Clima descontraído marca conversa de Haddad e Campos Neto com presidente de banco europeu

Haddad e Campos Neto têm conversa descontraída com presidente de banco europeu

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tiveram uma conversa descontraída com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante breve encontro em reunião do G20, na Índia (veja no vídeo acima).

Havia uma expectativa sobre como se daria a relação entre os dois representantes brasileiros na viagem, após as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de petistas ao Banco Central e à política monetária conduzida por Campos Neto, sobretudo em relação à taxa de juros.

Na reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de países do G20, Haddad também conversou com o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa (veja no vídeo abaixo).

Haddad conversa com ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa

Vito Califano