Clima e mancanza di biodiversità: il caffè a rischio “estinzione”

“Il riscaldamento globale potrebbe ridurre della metà le coltivazioni di caffè Arabica entro il 2050”. A confermare l’allarme è un nuovo studio pubblicato su Plos One. Il caffè è infatti tra le colture più sensibili ai cambiamenti climatici, in tutte le regioni, in particolare a causa dell’aumento delle temperature. Non si tratta solo di un rischio concreto a minaccia di una delle nostre abitudini preferite, ma, secondo i dati del governo keniano, l’industria del caffè fornisce reddito, direttamente o indirettamente, a circa sei milioni di persone, quasi un nono della popolazione totale di solo questo paese africano. Secondo l’Economist, le piante di arabica rappresenterebbero circa il 60% della produzione mondiale di caffè e oltre il 98% di quella keniana. Alcuni agricoltori stanno cercando di adattarsi spostandosi ad altitudini più elevate, già occupate però dalle coltivazioni di tè – altro settore molto proficuo per Paesi come il Kenya, dove sostiene il 10% della popolazione con esportazioni pari a 1,2 miliardi l’anno. Nel mondo, il settore produce circa 23 miliardi di euro, tra consumatori, agricoltori e aziende. Il governo kenyano sta provando a rispondere finanziando un ibrido, l’Arabusta, che unirebbe la resistenza della pianta di caffè robusta al sapore dell’arabica, e altre sperimentazioni sono in corso. Si pensa a nuove varietà di caffè. Come quella studiata dai ricercatori del Royal Botanic Gardens di Kew, Londra, la stenophylla, pianta selvatica scoperta per la prima volta da un botanico scozzese nel 1834. Più resistente al calore, e dall’ottimo gusto, questa pianta però assicura rese inferiori rispetto alle varietà attualmente in commercio, e potrebbero comunque volerci anni prima che si diffonda. “Senza una vera svolta, gli amanti del caffè potrebbero affrontare un futuro tetro”, ha detto Vern Long, Ceo del World Coffee Research. “Se non utilizziamo l’innovazione per rispondere alle sfide climatiche, berremo semplicemente caffè sintetico”. Tra le minacce che colpiscono il caffè c’è anche la scomparsa della biodiversità. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’America Latina e degli Stati Uniti ha rilevato che i chicchi di caffè sono più grandi e più abbondanti quando uccelli e api si uniscono per proteggere e impollinare le piante. Senza questi volatili, la resa dei raccolti si riduce del 25%.

Photo by Samer Daboul on Pexels

Questa ricerca è la prima a dimostrare, utilizzando esperimenti nel mondo reale su 30 coltivazioni di caffè, che i contributi della natura, in questo caso l’impollinazione delle api e il controllo dei parassiti da parte degli uccelli, sono davvero fondamentali per l’agricoltura. Secondo questo studio, abbiamo finora sottovalutato i benefici che la biodiversità offre all’agricoltura e al benessere umano. L’esperimento ha manipolato piante di caffè in 30 fattorie, testando 4 scenari chiave: l’attività degli uccelli (controllo dei parassiti), l’attività delle api (impollinazione), nessuna attività di uccelli e api e, infine, un ambiente naturale, dove le api e gli uccelli erano liberi di impollinare e mangiare insetti come la piralide del caffè, uno dei parassiti più dannosi che colpisce la produzione di tutto il mondo. Si è visto che gli effetti positivi combinati di uccelli e api nella fase iniziale di sviluppo dei frutti, subito dopo la fioritura, sono stati maggiori dei loro effetti individuali sia sul peso che sull’uniformità dei frutti, fattori chiave in termini di qualità e prezzo. La stima è stata appunto di un calo della resa media di quasi il 25%, senza l’apporto combinato di uccelli e api. Secondo un recente report dell’ISPRA, oggi il 9% degli insetti impollinatori rischia l’estinzione.

L’articolo Clima e mancanza di biodiversità: il caffè a rischio “estinzione” proviene da The Map Report.