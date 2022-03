Clima: neve in Turchia, Grecia, Cipro e Israele. E in Usa la peggiore siccità da 1.200 anni

Ci stiamo abituando a fenomeni estremi: l’infinito protrarsi della siccità in Italia, ma anche negli Usa, che conta la situazione peggiore degli ultimi 1.200 anni, l’assenza di neve sulle nostre montagne e fenomeni estremi e contradditori in tutto il mondo, dalle devastazioni nell’Australia sferzata dalle forti piogge all’Antartide che ha registrato in febbraio l’estensione minore di sempre dei sui ghiacci. È tuttavia forse ancora più eclatante che in questi giorni Turchia e Grecia, Cipro e Israele abbiano festeggiato l’arrivo della primavera con pesanti nevicate, che stanno mettendo in gravi difficoltà i suoi cittadini, in molti casi impossibilitati a spostarsi. Oltre 400 voli sono stati cancellati a Istanbul che normalmente, in questo periodo dell’anno, ha temperature medie sugli 8,5°C. Non pochi disagi alle comunicazioni. Gli abbondanti accumuli nelle aree collinari intorno alla capitale sono ben rappresentati in questo video rilanciato su Twitter che mostra la situazione all’aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul:

Buona parte della Grecia e di Cipro sono state colpite da una tempesta soprannominata “Filippos” che, anche qui, ha causato il crollo delle temperature e forti nevicate sia ad Atene che nelle aree circostanti, e fino alle Cicladi e a Creta. Ad Afidnes, vicino alla capitale, la neve ha raggiunto il mezzo metro. Con strade in salita, neve e ghiaccio, buona parte della popolazione è chiusa in casa. L’Attica, la regione di Atene, ha obbligato tutti i veicoli all’uso delle catene da neve, che alcuni greci non avevano mai visto in vita loro. Vietato l’utilizzo dell’autostrada principale del paese, che collega Atene al nord, a tutti i veicoli pesanti. In tutte le regioni interessate – a nord di Atene e nelle regioni occidentali e centrali della Grecia – le scuole sono state chiuse a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La temperatura media ad Atene nel mese di marzo è intorno ai 12°C, ma nei giorni scorsi la minima di notte ha toccato i -14 gradi. Israele e la Palestina sono state imbiancate con più moderazione, ma è comunque incredibile vedere la neve cadere su luoghi quali Gerusalemme o sulle colline di Nablus, in Cisgiordania, che hanno medie stagionali intorno ai 16 gradi.

Neve in Grecia

L’articolo Clima: neve in Turchia, Grecia, Cipro e Israele. E in Usa la peggiore siccità da 1.200 anni proviene da The Map Report.