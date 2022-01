Clima: nucleare sì o no? Il fact-checking dal Politecnico di Milano

È ormai certo. La Commissione europea il 2 febbraio includerà ufficialmente gas e nucleare nella “tassonomia verde”, ovvero nella classifica dei mezzi da adottare e promuovere per ridurre le emissioni inquinanti. Dopo 34 anni dal referendum che aveva detto no al nucleare nel nostro Paese, la questione si riapre. Ma l’Europa è divisa. Se sette Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione contro l’inserimento del nucleare nella tassonomia Ue (Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Lussemburgo, Danimarca e Irlanda), molti altri Paesi (Francia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania) sono favorevoli. Vi rientra anche l’Italia, sebbene non l’abbia ancora ufficializzato. Dubbi anche nella comunità scientifica (qui abbiamo sentito il parere di Antonello Pasini, fisico del Clima al CNR), ma abbiamo proposto un confronto anche a Marco Ricotti, Professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, che ci spiega perché il nucleare è una possibilità quantomeno ineludibile.

Marco Ricotti, Professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano

L’attuale sistema di fissione nucleare produce meno energia di quel che vorremmo raggiungere con la futura fissione nucleare?

“Prima di tutto vorrei fare chiarezza su alcune differenze tra l’attuale fissione nucleare e le attese relative alla fusione. Non è vero che la seconda ha una maggiore produttività: la fissione libera 200 MeV per evento, la fusione 17 MeV per evento, quindi la fissione – l’attuale tipologia di nucleare – genera 10 volte più energia della fusione”.

Come si può gestire il problema delle scorie radioattive?

“Per quanto riguarda le scorie radioattive possiamo fare un paragone con i rifiuti in generale che forse può chiarire meglio la realtà delle cose. Come mostra la slide sotto, relativa alla comparazione tra i rifiuti prodotti ogni anno in Europa, i rifiuti tossico-nocivi pericolosi (arsenico, mercurio, metalli pesanti, etc.) sono molto superiori a quelli radioattivi pericolosi. Inoltre, per quanto riguarda lo stoccaggio, l’Italia ha finalmente avviato, l’anno scorso, un processo di identificazione dei siti idonei a ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi italiani, un processo che è e sarà condiviso con le popolazioni e gli stakeholder locali e nazionali, con costi standard che tutte le altre nazioni europee hanno già sostenuto. Inoltre chiarisco che non c’è alcuna necessità di militarizzare queste aree: i siti ospiteranno anche un parco tecnologico, laboratori e start-up”.

Dice “Tutte le altre nazioni europee…” ma la Germania si oppone fortemente al nucleare.

“Si fa un gran parlare della Germania, la principale sostenitrice del Green Deal europeo, ma nessuno osserva che “il re è nudo”: la Germania è la nazione che emette più gas serra in tutta Europa, da molti anni, addirittura il doppio della seconda nazione per emissioni, la Polonia. La Germania ha chiesto di inserire il gas nella tassonomia perché ha capito che non riesce ad accelerare con le rinnovabili, e ha necessità di garantire la fornitura di energia alle proprie imprese. Ha chiuso il nucleare (che non emette CO2) e per compensare ha riavviato vecchie centrali a lignite: il tipo di carbone più inquinante. Di recente ha raso al suolo 17 villaggi vicino Düsseldorf per ampliare una miniera di lignite a cielo aperto (Garzweiler). Se questa è la ricetta tedesca, non ci permetterà di sicuro di raggiungere gli obbiettivi necessari per la lotta ai cambiamenti climatici”.

Le rinnovabili non possono sostituire il nucleare? Eolico e fotovoltaico si stanno sviluppando bene, si compensano a vicenda durante le stagioni fredde e calde, permettono lo stoccaggio dell’energia in batterie per i periodi meno produttivi. In più c’è l’opzione idrogeno verde…

“È importante non mescolare dati reali con ipotesi. Nella realtà le rinnovabili si compensano poco tra loro, essendo per loro natura variabili, intermittenti, non programmabili. Hanno bisogno, tanto più vengono sviluppate, di grandissimi investimenti per lo stoccaggio, ovvero l’immagazzinamento di parte dell’energia prodotta in batterie. Ad oggi tuttavia questo stoccaggio su larghissima scala sarebbe improponibile nell’immediato, per i costi e la fattibilità tecnologica, tralasciando di considerare gli enormi problemi di natura geopolitica, come ad esempio la necessità di sfruttare le “terre rare” sia per le rinnovabili sia per le batterie. Infine, i colleghi esperti mi dicono che l’idrogeno verde sia oggi un’ipotesi fuori mercato, si vedrà in futuro”.

Il nucleare è un’ipotesi giunta con troppo ritardo per poterla sfruttare nell’immediato?

“Già oggi il nucleare fornisce il 25% di elettricità all’Europa – senza emettere gas a effetto serra – ed è pressoché impossibile pensare di eliminarlo senza fallire l’ambizioso piano europeo di riduzione della CO2. Anzi, il nucleare in Europa oggi rappresenta il 50% dell’elettricità “verde” – ovvero senza emissioni – del continente. Lo sviluppo di tecnologie nucleari più sicure e più economiche nei prossimi 10-20 anni – come gli small modular reactors e i reattori di IV Generazione – consentirà poi di consolidare e possibilmente espandere questa quota: quindi in tempo per dare un contributo agli obiettivi di decarbonizzazione, che sia stabile e sostenibile tecnologicamente ed economicamente, anche dopo il 2050″.

Professore, in sintesi cosa risponde a chi mostra timori e diffidenza verso il nucleare?

“Il problema del global warming, o del climate change, è un problema mondiale, non solo europeo né tantomeno solo italiano, quindi il contributo dell’Europa rischia di essere annullato da comportamenti non virtuosi di altre nazioni e aree, che sono maggiormente responsabili delle emissioni di CO2. La battaglia sarà lunga, dura e costosa: è poco intelligente rinunciare a priori, in modo ideologico e pregiudiziale, senza ragioni supportate da evidenze tecnico-scientifiche, al 50% delle armi a disposizione, che sono solo le rinnovabili e il nucleare. Confucio diceva ‘non è importante il colore del gatto, l’importante è che prenda il topo’. Forse servirebbe maggior pragmatismo, maggior realismo, una migliore informazione sui dati reali e sui costi e i tempi della transizione, considerando tutti gli aspetti del problema e non solo una parte”.

L’articolo Clima: nucleare sì o no? Il fact-checking dal Politecnico di Milano proviene da The Map Report.