Clima: temperatura media in aumento nelle grandi città italiane

Nei capoluoghi di regione della nostra Penisola la temperatura media annua ha segnato un’anomalia di +1,2°C sul valore climatico 1971-2000 risultando pari a 15,8 gradi. In particolare dal 2014, la temperatura media ha raggiunto i +16 gradi, “segnale di un riscaldamento in atto nei sistemi urbani”. Sono risultati in crescita anche alcuni estremi di caldo: +15 giorni estivi e +18 notti tropicali.

È quanto emerge dal nuovo report Istat sui cambiamenti climatici con il 2020 come anno di riferimento indicando. Le temperature più alte – si legge nel rapporto – si rilevano a Perugia (+2,1), Roma (+2), Milano (+1,9), Bologna (+1,8) e Torino (+1,7): si tratta dei valori più alti nel decennio 2011-2020.

Piogge: il 2020 si presenta come l’anno meno piovoso degli ultimi dieci, insieme al 2011, con una precipitazione totale annua di 661 mm (media delle stazioni osservate). Nelle principali città, sovrapposta alla tendenza ad aumento generalizzato della temperatura media, la diminuzione della precipitazione è pari a -132 mm sul corrispondente valore medio del periodo 2006-2015.

Le anomalie negative di precipitazione interessano 22 città, con punte a Napoli (-423,5 mm), Catanzaro (-416) e Catania (-359,7). Nei capoluoghi di regione l’anomalia si attesta in media a -91 mm rispetto al valore climatico 1971-2000 e riguarda 15 città: in testa Napoli (-439,6 mm) seguono Genova (-276,9 mm), Catanzaro (-262,1 mm), Firenze (-221,6 mm), Bologna (-211,9 mm) e Milano (-196).

Appaiono poi sempre più diffusi gli interventi di forestazione urbana, utili per la mitigazione, presenti in 47 capoluoghi (31 nel 2011), per una superficie complessiva di 11,6 milioni di m2.

Nelle tre maggiori città l’inquinamento atmosferico è in lieve miglioramento, ma Milano è penalizzata dalla scarsa presenza di aree verdi (soltanto il 13,8% della superficie comunale, di cui il 5,7% costituito da parchi urbani, il 3,9% da piccoli parchi e giardini di quartiere e per il resto soprattutto da aree verdi storiche e arredo urbano), Roma ha il tasso di motorizzazione più elevato (621 auto per mille abitanti, con un trend di crescita di +0,5% sull’anno precedente e +2,3% rispetto al 2015) e Napoli il parco circolante più obsoleto (elevatissima percentuale di auto da Euro 0 a Euro 3: il 51,5% del totale nel 2020, contro il 25,8% di Milano e il 27,2% di Roma).

