climate-change:-siamo-un-mondo-di-eco-ansiosi

La questione è sempre più palese. Percepiamo la crisi climatica come un fenomeno complesso che dipende da troppi fattori slegati dalla nostra volontà e sui quali, molti di noi, sono convinti di non poter esercitare alcun controllo: il problema principale è questo. Avvertiamo la minaccia come qualcosa di distante da noi e dalle nostro capacità di intervento.

Il risultato? Da almeno dieci anni a questa parte viviamo una crescente condizione di incertezza e imprevedibilità, amplificate dal fallimento delle politiche climatiche di tutto il mondo. Invece di approvare leggi complete e vincolanti che avrebbero ridotto in modo significativo le emissioni di anidride carbonica, abbiamo collezionato un record negativo dopo l’altro. Insomma, stiamo aspettando che qualcuno ci salvi “dai piani alti”, ma la verità è che anche i decisori politici non riescono a trovare coesione nelle scelte.

Ci stiamo paralizzando e, nel frattempo, coviamo un sempre più forte senso di malessere interiore per tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. L’oggettività della problematica ambientale ci mette di fronte a emozioni nuove. La minaccia per il nostro futuro è drammaticamente tangibile. Tutto questo si traduce in un senso di impotenza che, inevitabilmente, influisce sul nostro well-being. Il fenomeno è noto come eco-ansia, definita dall’APA (American Psychological Association) come “paura cronica di dominio dell’ambiente e profondo senso di smarrimento e mancanza di speranza, causati dalla percepita incapacità, da parte dell’individuo, di agire”. Questa si manifesta con sintomi già noti quali stress, rabbia, malumore, insonnia e può provocare finanche attacchi di panico.

Gli esiti negativi sulla salute mentale sopra citati non sono solo attribuibili alla presa di coscienza, ma anche all’esposizione delle popolazioni ad eventi avversi. Le persone che subiscono un disastro naturale devono affrontare conseguenze a lungo termine, tra cui lo sfollamento, l’instabilità o la precarietà delle condizioni abitative, la mancanza di accesso ai servizi di supporto e la perdita di lavoro e di beni. Il protrarsi di stress, tensione e paura condizionano le attività quotidiane e la qualità della vita di ciascun individuo.

L’ansia provocata dal clima in trasformazione è anche alimentata dall’angoscia che causa l’assistere a cambiamenti sottili, talvolta dolorosi, e irreversibili del nostro ambiente familiare. Questo tipo di preoccupazione può essere scatenato dall’esperienza personale di disastri ambientali, ma anche dall’esposizione costante ai notiziari e ai social media.

I giovani e i bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti psicologici dei cambiamenti climatici. Ciò avviene perché l’ansia per il clima è legata a sentimenti di danno morale, tradimento e abbandono, nonché alla visione di un’azione insufficiente da parte del governo e degli adulti. Questa crea nei giovani un profondo disagio psicologico, sentimento di impotenza, e conseguente incapacità di fare piani a lungo termine.

Per trasformare la conoscenza in utilità e mutare l’ansia in azione dobbiamo prendere posizione. Possiamo ancora recuperare il nostro benessere perduto ritrovando un equilibrio tra la società e l’ambiente, ovvero tra gli individui e ciò che li circonda. Le evidenze del presente e le prospettive di danni ambientali irreversibili devono spingere ognuno di noi e le nostre comunità ad adottare e promuovere una nuova cultura. Solo la cooperazione tra settori diversi dello sviluppo, potrà creare una strategia di sviluppo armonico e rispettoso degli equilibri, tra sfera naturale, sociale e istituzionale, seguendo un approccio One Health. Dobbiamo ancora comprendere che la salute è unica, ovvero eco-sistemica, cioè fortemente interconnessa, interdipendente da innumerevoli fattori di origine ambientale e non. Dunque il nostro benessere va di pari passo con quello del pianeta in cui viviamo.

È ampiamente dimostrato che per alleviare l’eco-ansia e salvaguardare il nostro benessere, dobbiamo adottare un approccio pro-ambientale. Come sostiene lo psichiatra Matteo Innocenti nel suo libro Ecoansia, i cambiamenti climatici tra attivismo e paura, solo gli individui che possiedono un buon livello di autoefficacia adottano azioni pro-ambientali. Si tratta di soggetti mentalmente aperti, con un interesse per l’ecologia, chiari valori personali e politici, un robusto grado di responsabilità e senso di attaccamento ai luoghi. Chi ha interiorizzato questi valori risulta più propenso a modificare le proprie abitudini in favore dell’ambiente.

La tristezza e la mancanza di speranza che la maggioranza degli eco-ansiosi prova sono reali e gravemente distruttive. Per questo tra le generazioni più giovani, e non solo, negli ultimi anni si va affermando una nuova corrente di pensiero. Divulgatori, scrittori, artisti, professori, donne e uomini di cultura in generale stanno portando avanti una “rivoluzione” di pensiero che mette la sostenibilità al centro. Una rivoluzione indispensabile e certamente decisiva per il futuro delle persone e dell’intero pianeta. La lente del benessere può essere opportunamente utilizzata al fine di promuovere gli sviluppi virtuosi in questo campo. Siamo ora più che mai al cospetto di una richiesta pubblica di un’azione urgente contro i cambiamenti climatici. La società sta cambiando e tutti possiamo contribuire per orientare positivamente questo processo.

L’articolo Climate Change: siamo un mondo di eco-ansiosi proviene da The Map Report.

valipomponi