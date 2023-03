Clínica e loja de celulares são alvos de ‘gangue da marcha à ré’ em Indaiatuba; polícia investiga

Crimes ocorreram na madrugada deste domingo (26), diz SSP-SP. Ninguém foi preso. Suspeitos usam carro à marcha ré para danificar loja e tentar furto

Uma clínica odontológica e uma loja de celulares foram alvos de uma “gangue da marcha à ré” em Indaiatuba (SP), na madrugada deste domingo (26), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo (SSP-SP). Não há informações de feridos nos crimes e ninguém foi preso.

Segundo a assessoria da pasta, pelo menos duas pessoas usaram um veículo para danificar a porta de vidro da clínica na Rua José da Silva Maciel, por volta das 4h, e tentar invadir o espaço para furtar produtos. A corporação foi acionada e, ao chegar ao local, a dupla conseguiu fugir da abordagem.

Os dois suspeitos abandonaram o veículo na Rua Silvio Candello e fugiram. A assessoria da SSP-SP não confirmou, até esta publicação, se a dupla chegou a retirar produtos do estabelecimento.

Ainda segundo a secretaria, durante a madrugada os suspeitos também tentaram furtar uma loja de celulares na Rua Higienópolis. Detalhes deste crime, porém, não foram informados.

O caso foi registrado como dano e tentativa de furto pelo plantão da Delegacia de Indaiatuba.

