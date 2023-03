Clínica particular denunciada por aplicar vacinas vencidas em pacientes é investigada em SC

Estabelecimento em Araranguá funcionava mesmo sem alvará, segundo a Vigilância Sanitária. Vacinas vencidas não oferecem riscos à saúde, mas eficácia é comprometida. Clínica é fechada em Araranguá após aplicar vacina vencida

Uma clínica particular de Araranguá, no Sul catarinense, é investigada por suspeita de ter aplicado vacinas vencidas em pacientes. O total de pessoas imunizadas indevidamente e quais as doses fora da validade oferecidas são levantadas pela Polícia Civil, que apura o caso.

A Vigilância Sanitária autuou a clínica, que está fechada. Conforme a Secretaria de Saúde, as vacinas vencidas não oferecem riscos aos pacientes, mas perdem a eficácia e não oferecem proteção.

A C-Vacine disse que não se pronunciará sobre as investigações até que os autos do processo sejam julgados. Disse também que a clínica permanece fechada momentaneamente e que deve retomar as atividades assim que regularizar a documentação do estabelecimento.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Araranguá deve ouvir em breve os responsáveis pela clínica e os agentes da Vigilância Sanitária que participaram da fiscalização.

Imagem ilustrativa mostra aplicacação de vacina

Gil Leonardi/Divulgação

A sala de vacinação não consta mais entre as habilitadas na Secretaria de Estado da Saúde, mas a assessoria do órgão não informou o motivo do descadastramento.

De acordo com a Vigilância Sanitária, a clínica já foi alvo de duas fiscalizações, em dezembro de 2022 e janeiro deste ano. Mas, nas duas ocasiões, o estabelecimento estava fechado.

Denúncia e fiscalização

A suspeita surgiu após uma denúncia feita por um paciente à Vigilância Sanitária. Ele disse que tomou na clínica um imunizante fora do prazo de validade.

Ao ser questionado, um dos responsáveis teria dito que, apesar de local estar aberto, nenhuma vacina havia sido aplicada recentemente.

Com isso, a Vigilância Sanitária fez uma visita à sala de vacinas da clínica. Os agentes encontraram o estabelecimento de portas abertas mesmo não possuindo alvará para funcionar.

Isso teria ocorrido momentos antes de os fiscais entrarem na sala onde os imunizantes ficam armazenados, pois os frascos ainda estavam gelados.

A equipe da Vigilância Sanitária encontrou as geladeiras na sala de vacinas vazias. Porém, notaram que o lote com os produtos vencidos havia sido descartado no lixo da clínica.

Vittorio Rienzo