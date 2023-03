Cantor de São Francisco de Paula exalta a cada vez maior participação das prendas nos rodeios crioulos. Todo mundo já sabe que é cada vez maior a participação das mulheres nos rodeios. Elas laçam, julgam, narram, se preciso for, vão para o brete… Realmente, de igual pra igual com os peões. E ao contrário dos outros esportes, são capazes da laçar no meio dos homens, em categorias sempre dominadas por eles.

Leidy e seu parceiro de rodeio

Arquivo pessoal

Olha o exemplo da foto acima: a Leidy Marques Festinalli, de Cachoeira do Sul, formou dupla com o Miguel Corrêa em um rodeio realizado em Triunfo no ano passado. E a parceria deu certo: eles venceram na categoria força C! Imagina um esporte em que homens e mulheres podem formar duplas e participar de uma mesma equipe?

Para festejar esse avanço das prendas nas canchas de rodeio e o Dia Internacional da Mulher celebrado neste 8 de março, o cantor Volnei Gomes gravou um clipe em São Francisco de Paula. A música “Um anjo campeiro” foi composta por ele, Dionisio Costa e André Lima. Assista que tá lindo:

Clipe de Volnei Gomes homenageia mulheres laçadoras

Vito Califano