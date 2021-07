clizia-incorvaia,-che-sorpresa:-un-dettaglio-dopo-il-controllo-emoziona-ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al centro del mirino per una notizia che sta circolando in queste ultime ore, lei è incinta? L’indiscrezione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più seguite sui social, si sono conosciuti all’interno della casa del Grande fratello vip qualche anno fa e da lì non si sono più lasciati.

La modella dopo le tante voci che sono girate sul suo conto riguardo alla storia con suo marito e Riccardo Scamarcio, finalmente sembra essere tornata a respirare.

Clizia e Paolo sono molto affiatati ed hanno tanti progetti da realizzare. Tra questi il sogno di fare una famiglia.

Clizia e Paolo aspettano un bambino? L’indiscrezione

A dare inizio al gossip sulla presunta gravidanza di Clizia Incorvaia è stata un’influencer. Stiamo parlando di Deianira Marzano che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una segnalazione di una fan.

A quanto pare la follower abita nella stessa città della modella ed ha affermato di essere certa che sia incinta. Tutto è nato quando ha visto la Incorvaia entrare in un centro analisi medico. Sembra che il controllo sia stato fatto dal momento in cui sia sorto un ritardo da parte di Clizia e quindi il prelievo di sangue confermerebbe o meno la gravidanza.

Se così fosse, saranno i due possibili neo genitori a dare la notizia dell’anno. Per adesso però non ci resta che attendere. La coppia molto tempo fa aveva dichiarato di voler allargare la famiglia. La Incorvaia ha già una figlia, mentre per Ciavarro sarebbe la prima volta.

LEGGI ANCHE>>Trump usa il pugno duro contro il web: cosa intende fare

LEGGI ANCHE>>Elisabetta Gregoraci in imbarazzo con Pretelli a Battiti Live: ecco cosa è successo

Nonostante i tanti anni di differenza, i due sembrano molto innamorati e il loro passato sembra essere stato messo da parte. Baci e abbracci, coccole su Instagram a non finire. Adesso si trovano in Sicilia, paese d’origine di lei, e si godono l’estate italiana. Chi aveva bocciato la coppia in partenza dovrà ricredersi: è vero amore.