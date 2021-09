clizia-incorvaia,-confessione-sulla-gravidanza:-“sono-molto-fortunata”

Clizia Incorvaia incinta: la gioia della gravidanza su Instagram

Clizia Incorvaia è in dolce attesa e vuole condividere la sua gioia con i followers su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti pubblicato un nuovo post con il pancino, mostrandosi raggiante e positiva al suo pubblico. La foto, pubblicata appena qualche ora fa, la ritrae infatti al fianco di sua suocera Eleonora Giorgi e sua madre, Corinna Recca, ai più nota come Cocò. Quest’ultima è da poco arrivata a Roma proprio per sostenere sua figlia in questo periodo tanto intenso e felice. La stessa Clizia ha voluto esporre ai suoi followers la gratitudine per tutto il supporto che riceve dalla famiglia e, in particolar modo, dalle donne con lei ritratte nello scatto. “Che fortunata che sono”, ha infatti scritto. “Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata”. Anche nelle stories ha poi voluto sottolineare il concetto aggiungendo: “la forza dell’amore… la forza delle donne”.



Clizia Incorvaia in dolce attesa: la vicinanza della sua famiglia

La Incorvaia è alla quindicesima settimana d’attesa e il nascituro sarà il suo secondo figlio, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, nato proprio durante la quarta edizione del GF Vip. Ricordiamo infatti che è già mamma di Nina, 6 anni, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. E a chi le ha chiesto come la primogenita abbia preso la notizia dell’arrivo di un fratellino, ha risposto nelle stories definendo Nina “dolcissimissima, dice che è la custode del pancino e dà sempre un bacio alla mia pancia“. Grande sostegno da parte di tutte le donne della sua famiglia, insomma, persino dalla più piccina. E non mancano ovviamente i commenti pieni d’affetto da parte dei fan, in grado di far dimenticare a Clizia Incorvaia le critiche ricevute recentemente sui social.

Clizia Incorvaia col pancione per Laura Biagiotti

Anche in gravidanza, Clizia Incorvaia è inarrestabile. Tra uno scatto al pancino e l’altro, infatti, ha mostrato ai suoi fan anche alcuni abiti firmati Laura Biagiotti, chiedendo il parere del pubblico. Non dimentichiamo che l’ex-gieffina sfilerà prossimamente proprio per il noto brand, avvenimento che i suoi fan attendono trepidanti.

Francesca Aliperta

L’articolo Clizia Incorvaia, confessione sulla gravidanza: “Sono molto fortunata” sembra essere il primo su LaNostraTv.