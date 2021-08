Clizia Incorvaia è incinta! (FOTO) “Non è stato facile mantenere il segreto”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presto genitori: “Non è stato facile mantenere il segreto”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. La loro storia è continuata ad andare a gonfie vele anche a telecamere spente. E a distanza di oltre un anno e mezzo Clizia Incorvaia ha annunciato su instagram di aspettare il suo secondo figlio (il primo con Paolo Ciavarro):

“Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello…”

Clizia Incorvaia non ha poi fatto mistero di essere al settimo cielo perchè da tanto tempo avrebbe voluto dare un fratellino o una sorellina alla sua primogenita: “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande…”

Clizia Incorvaia mamma bis ringrazia Paolo Ciavarro: “Sei l’uomo dei mie sogni”

Clizia Incorvaia, sempre in questo suo post pubblicato su instagram in cui ha annunciato che presto diventerà mamma bis, ha poi fatto un’altra confessione. Di cosa si tratta? In pratica la fidanzata di Paolo Ciavarro ha rivelato di aver perso la speranza perchè alla sua età (40 anni) non è certo facile rimanere incinta. Motivo per cui la popolare influencer ha anche ringraziato il suo compagno Paolo Ciavarro per questo meraviglioso regalo, non facendo mistero di credere sia l’uomo dei suoi sogni:

“Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni…”

Clizia Incorvaia, sempre al centro del gossip, si è poi voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe per far presente a tutti coloro che magari storceranno il naso perchè matura per diventare nuovamente madre che tante celebrity hanno avuto il loro primo figlio in età avanzata.

Clizia Incorvaia dà un consiglio alle sue follower: “Credete nella vostra genetica”

Clizia Incorvaia, che aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, ha poi concluso questo suo post su instagram dando un prezioso consiglio a tutte le sue follower non proprio giovanissime che potrebbero aver perso la speranza di rimanere incinte:

“Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti…”

A questo punto non resta che fare le più sincere congratulazioni a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che presto diventeranno genitori.

