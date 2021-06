clizia-incorvaia-e-paolo-ciavarro,-che-figura!-barbara-d’urso-li-smaschera:-“buffoni”

Episodio increscioso per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia è stata aspramente criticata da Barbara D’Urso: cosa è successo.

Come tutti ben sanno, Barbara D’Urso è una delle regine dell’intrattenimento televisivo. Un volto ormai molto noto e amatissimo tra i telespettatori del piccolo schermo.

Barbara D’Urso (foto da profilo ufficiale Instagram)

La popolare conduttrice Mediaset in questi anni ha raccolto grandi successi. Non sappiamo ancora cosa succederà il prossimo anno, visto che la conferma dei suoi programmi non c’è ancora stata, ma siamo sicuri che Barbara avrà sicuramente dei progetti in mente.

La sua grande empatia è uno dei punti di forza nel corso delle sue trasmissioni. Eppure, anche a lei può capitare, eccome, di perdere le staffe.

Non una questione di ‘bello della diretta’, quanto di risposta a ciò che le capita di vedere. Quando serve, Barbara non le manda a dire a nessuno.

Barbara D’Urso all’attacco non ci sta, si scaglia contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il motivo

Tra le sue ‘vittime’, anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia è stata accusata da Barbara di aver realizzato una autentica ‘buffonata’. Ma cosa è successo?

L’episodio risale allo scorso anno, verso la fine di maggio. Clizia e Paolo, che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip prima dell’avvento del coronavirus, avevano poi trascorso la lunga quarantena separati.

I due avevano poi scelto la ‘vetrina’ del programma di Barbara per rivedersi dopo tanto tempo passato divisi. Ma Barbara, in diretta, li aveva duramente sconfessati.

Una volta partito il collegamento, aveva preso subito la situazione di petto affermando: “Stasera in camerino mi è arrivata una notizia a cui non volevo credere. Voi vi siete già rivisti!”.

I due avevano provato a negare, ma Barbara li aveva incalzati: “Io sono dalla vostra parte, ma se vi siete già visti per un servizio fotografico, io mi chiedo: perché siamo qui a fare questa buffonata? Non voglio prendere in giro il pubblico”.

Una figuraccia vera e propria per i due, che comunque da allora non si sono più separati e continuano a vivere il loro amore. Ma guai a far arrabbiare Barbara…