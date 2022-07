clizia-incorvaia-e-paolo-ciavarro-sono-pronti-a-sposarsi?-l’ultimo-gossip

Paolo Ciavarro e la sua compagna pronti a fare il grande passo? Arriva la nuova indiscrezione

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato dedicato un intero articolo a Clizia Incorvaia e il suo compagno, i quali giusto giorni fa hanno battezzato il loro figlio Gabriele (alla cerimonia era presente anche Alfonso Signorini, che ha fatto da padrino al piccolo). La giornalista che ha scritto l’articolo non ha fatto mistero che sono in tanti adesso a chiedersi quando i due convoleranno a nozze, visto che il loro amore è vero e sincero:

“Alla loro storia romantica mancano giusto i fiori d’arancio…Nell’estate 2020 a Lampedusa si sono giurati amore eterno…”

E a tal proposito la giornalista ha fatto notare ai lettori del settimanale che il matrimonio arriverà, anche perchè è stata la stessa Clizia a rivelare che l’idea c’è.

Clizia Incorvaia pronta a sposare il suo compagno: “Arriveranno presto i fiori d’arancio”

“Arriveranno presto i fiori d’arancio, ma prima ci sarà il battesimo di Gabriele…”

Questa è stata la dichiarazione della influencer riportata dalla giornalista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E adesso che il battesimo di Gabriele è stato fatto niente potrà fermare lei e Paolo Ciavarro dal convolare finalmente a nozze, magari proprio a Lampedusa. Difatti questa città, come riportato dalla giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, rappresenterebbe un luogo davvero speciale per la coppietta di innamorati: “E’ un’isola che per loro rappresenta qualcosa di speciale…Hanno concepito lì il piccolo Gabriele…”

Il ragazzo ha costruito un bel rapporto con la figlia di Clizia Incorvaia: il retroscena

La giornalista del magazine Nuovo ha poi rivelato che Paolo Ciavarro negli anni è stato capace a costruire un ottimo rapporto con la prima figlia della sua compagna, che ha avuto dal suo ex marito Francesco Sarcina:

“Si è dimostrato un dolcissimo vice papà…L’ex gieffino è entrato nella vita della bambina in punta di piedi e sono riusciti a costruire un equilibrio…”

E anche questo suo atteggiamento ha assolutamente contribuito a far andare bene la sua storia d’amore con l’influencer, come ha fatto notare la stessa giornalista: “E pensare che ai tempi del Grande Fratello Vip nessuno avrebbe scommesso su di loro…”

