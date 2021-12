clizia-incorvaia,-la-figlia-positiva-al-covid:-“sto-passando-ore-di-sconforto”

Clizia Incorvaia, il triste annuncio: “Mia figlia Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto”

Alcuni giorni fa Clizia Incorvaia la compagna di Paolo Ciavarro attualmente in stato interessante, ha annunciato ai propri fan la sua scelta di vaccinarsi contro il Covid. L’ex gieffina oggi si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. La nota fashion blogger ha fatto sapere che sua figlia Nina, nata dalla storia avuta con il cantante Francesco Sarcina purtroppo ha il Coronavirus. Le parole scritte da Clizia in un post condiviso sul suo profilo Instagram sono state:

“Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passsando delle ore di sconforto“.

Clizia Incorvaia si sfoga sui social a causa del Covid: “Ho tre vite da proteggere”

Proprio di recente Clizia Incorvaia si è confidata con i suoi follower non nascondendo la paura e i dubbi avuti sul vaccino in gravidanza, spiegando nel dettaglio per quale motivo ha deciso di farlo. A distanza da pochi giorni dalla sua combattuta scelta, la compagna di Paolo Ciavarro ha comunicato sul suo profilo Instagram che sua figlia Nina è risultata positiva al Coronavirus. L’ex gieffina non ha nascosto la sua preoccupazione e oltre a sfogarsi in dei video, ha spiegato la ragione per cui sta vivendo dei momenti non facili:

“Ho tre vite da proteggere, Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare. A giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perchè fossi contraria”.

Clizia ha lanciato un appello importante ancora una volta: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari non rapidi, dinnanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la sana leggerezza ad altro”. La compagna di Paolo Ciavarro ha continuato il suo discorso così: “Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare”.

Clizia Incorvaia sul Coronavirus: “Purtroppo è ancora una brutta bestia”

Nel post di Clizia Incorvaia non sfugge il commento di Adriana Volpe: “Forza ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene”, e quello di altri personaggi famosi. Sempre oggi la compagna di Paolo Ciavarro ha esternato il suo turbamento in delle clip condivise tra le storie di Instagram: “Ciao ragazzi è molto difficile in questo momento parlare, però volevo dirvi che Nina è risultata oggi positiva al Covid. Sto vivendo delle ore molto difficili in cui in primis spero nel bene di lei e di bebè”.

Inoltre l’ex gieffina ha sottolineato:

“Volevo dirvi che se non sarò presente in questi giorni…ci sono delle cose molto importanti, spero che Dio sia dalla nostra parte, io penso positivo. Abbiate un senso civico anche nei confronti degli altri, se ci sono dei casi in classe fate subito il molecolare mettetevi in quarantena. Purtroppo il Covid è ancora una brutta bestia“.

