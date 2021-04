Influencer attiva e di successo Clizia Incorvaia adora i social dove è molto amata. Popolare grazie al GFVIP che l’ha resa non solo l’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia sta vivendo un momento felice della sua vita privata e anche professionale. L’amore con Paolo Ciavarro nato all’interno della casa di Cincecittà poco più di un anno fa conferma l’equilibrio sentimentale che la giovane ha trovato, è inoltre una mamma serena e appagata e si dedica molto alla sua bambina.

Trasferitasi solo da qualche mese a Roma dove convive proprio con il figlio di Eleonora Giorgi Clizia è impegnata anche professionalmente. La it girl non manca di condividere sul suo vivace account Instagram ogni momento della sua giornata, in particolare adora rivelare i backstage dei suoi servizi fotografici dove si mostra in modo naturale e spontaneo al trucco e non solo. Nei giorni scorsi si è mostrata sexy in abiti succinti in attesa di posare per un servizio fotografico di moda.

Guepiere sensuale nera in raso, calze autoreggenti velate e make up curato Clizia è apparsa una vera pantera, la sua aria da ragazzina da college è decisamente un ricordo lontano e questo la rende sicuramente una persona poliedrica in grado d’apparire in ruoli diversi senza mai essere volgare. Le immagini del dietro le quinte del set di moda sono piaciute molto ai fans che non hanno potuto fare a meno d’applaudire l’ex gieffina per la sua bellezza. Anche Paolo ha commentato il backstage lasciando un commento sintetico ma decisamente apprezzabile: “🔥❤️” un cuore e una fiamma, un amore molto passionale.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo la convivenza un figlio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono oggi una coppia stabile e molto innamorata, in pochi credevano che il loro amore potesse durare viste le circostanze anomale in cui è nato eppure dopo più di un anno i due sono ancora insieme, sono andati a convivere e ora progettano di mettere su famiglia.

In una recente intervista entrambi hanno dichiarato che tra i loro desideri c’è quello di fare un figlio, un passo importante a cui pensano seriamente: “Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione. Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia. Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi ci piacerebbe un bimbo, un piccolo sogno da sommare al grande sogno che già stiamo vivendo.”