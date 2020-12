clooney-segreto-di-famiglia-:-cosa-odia-di-lui-la-moglie-amal

Nell’arco degli anni siamo stati abituati a vedere George Clooney come uno deu sex symbol più desiderati al mondo, mentre da tempo ormai l’attore ha accantonato questa veste per diventare un marito e un padre amorevole per Amal e i loro due bambino ma, attenzione perché a la sua famiglia in questi mesi ha odiato tantissimo un qualcosa dell’artista… ecco di cosa si tratta.

George Clooney è sempre stato nel mirino dell’attenzione mediatica del gossip nell’arco della sua carriera anche per via delle relazioni avute con delle donne assolutamente bellissime, una delle quali è stata anche Elisabetta Canalis.

Da diverso tempo l’attore è ormai legato ad Amal, anche se il mondo del gossip parla spesso di crisi nella coppia che cerca di vivere la loro quotidianità il più possibile lontano dai riflettori della cronaca rosa anche per tutelare la privacy dei loro due figli.

George Clooney: “Hanno odiato…”

In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere George Clooney impegnato nella promozione del nuovo film Midnight Sky, disponibile su Netflix, e per il quale ha dovuto perdere ben 12 chili e lasciarsi crescere anche la barba per entrare meglio nel personaggio.

Lo stesso attore, infatti, ha raccontato quanto sia stato difficile per lui la realizzazione del film in questione se contiamo anche il ricovero necessario per via di un malessere causato dalla perdita di peso e non solo. In occasione di una lunga intervista rilasciata al Today Show l’attore ha rivelato anche qual è stata la reazione della sua famiglia nel momento in cui ha eliminato la barba, non tanto gradita ad Amal e la figlia Ella: “Forse il giorno più felice per mia moglie e mia figlia è stato quello in cui mi sono tagliato la barba. Mio figlio mi prendeva per la barba e mi tirava giù la testa per parlarmi, quindi gli è piaciuta molto”.

L’estate in Italia per la famiglia Clooney

George Clooney, dunque, ha dedicato l’estate alle riprese del film in questione, come lui stesso ha raccontato nel corso dell’intervista sopracitata. Un progetto molto importante per l’attore che di certo non si è tirato indietro davanti una dieta ferrea con lo scopo di perdere del peso ed entrare meglio nel personaggio.

A raccontare tutto nel dettaglio è stato lo stesso Clooney che ha dichiaro: “Ho trascorso l’estate in Italia mangiando zuppa di lenticchie e allenandosi tre volte al giorno. Ho perso 11 chili perché volevo che il mio personaggio fosse emaciato”.

