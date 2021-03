Cloud Bread ricetta originale | Morbido e velocissimo

cloud bread ricetta originale ricettasprint

Il cloud bread è un prodotto da forno velocissimo da fare: ecco la ricetta originale, molto gustosa nella sua semplicità. Per prepararlo bastano pochi minuti e gli ingredienti sono facilmente reperibili oltre ad essere anche molto economici. Si può usare per accompagnare i salumi oppure come antipasto, realizzato in piccole porzioni. E’ soffice e profumato, perfetto anche da farcire con creme spalmabili e marmellate: insomma l’accompagnamento ideale anche per una merenda genuina o una colazione piena di energia. Vediamo insieme il procedimento per prepararlo: mettiamoci ai fornelli!

Potrebbe piacerti anche: Pane pita in padella | Il pane sottile cotto in padella

Oppure: Pizza integrale e vegana senza lievito | pronta in poco tempo

Ingredienti

50 gr di formaggio philadelphia 2 uova 1 pizzico Lievito istantaneo per torte salate

Preparazione del pane

Per realizzare questo delizioso cloud bread, iniziate rompendo le uova e separando in due ciotole diverse i tuorli dagli albumi. Montate questi ultimi a neve fermissima, aggiungendo a metà lavorazione anche il lievito. Il risultato finale dovrà essere ben sodo: capovolgendo il recipiente non dovrà colare nulla. Per ottenerlo il consiglio è quello di utilizzare le uova a temperatura ambiente e non fredde di frigorifero.

A questo punto versate i tuorli in una ciotola e montateli velocemente con il formaggio spalmabile fino ad ottenere una crema omogenea e liscia. Versateli negli albumi montati a filo, mescolando delicatamente con una spatola con movimenti dal basso verso l’alto. Foderate una leccarda con della carta da forno e versate piccole quantità del composto su di essa, distanziandole leggermente tra loro in modo che, in fase di cottura, non si attacchino crescendo di volume. Preriscaldate il forno a 150 gradi e cuocete il vostro pane per 15/20 minuti monitorando spesso la cottura. Dovranno essere leggermente dorati su entrambi i lati: se notate che iniziano a scurirsi troppo, spegnete oppure abbassate la temperatura aprendo leggermente lo sportello del forno. Fate raffreddare completamente e servite: sentirete che nuvola di leggerezza e bontà!

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.