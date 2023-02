Si è conclusa l’indagine coordinata dell’EDPB che ha verificato le modalità di utilizzo, da parte degli enti pubblici, dei servizi cloud. Dai risultati sono emerse non poche criticità in relazione alle modalità di utilizzo della tecnologia in conformità col GDPR. Ecco i dettagli con particolare riferimento alla situazione italiana

L’articolo Cloud nella PA, c’è poca trasparenza nei rapporti con i service provider: i problemi da affrontare proviene da Cyber Security 360.

valipomponi