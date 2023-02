Clube de Astronomia se reúne para ver passagem do cometa verde pelo céu de Boa Vista

Clube se reúne a partir das 18h30 no final da rua Das Américas com a rua Rocilda Moura, bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista. O cometa carrega material volátil que incendeia ao se aproximar do sol, o que gera o brilho intenso.

Reprodução/Instagram/c.2022e3ztf/David Cruz

O Clube de Astronomia e Ciência de Roraima se reúne nesta sexta-feira (3) para observar a passagem do cometa C/2022 E3, o cometa verde, pelo céu de Boa Vista.

O clube se reúne no final da rua Das Américas com a rua Rocilda Moura, no bairro Caçari, zona Leste da cidade, a partir das 18h30. A observação do cometa é aberta para todos, sem custo.

O cometa C/2022 E3 (ZTF) passará pela Terra depois de 50 mil anos desde a sua última aparição. No Brasil e em todo Hemisfério Sul ele será visível a partir do dia 1° de fevereiro e deve permanecer localizável no céu até o dia 10.

Para observar a passagem do cometa, o Clube vai levar equipamentos como o telescópio. O local escolhido ocorreu por conta da iluminação que há no local, o que permite melhor observação.

Leia também:

Como achar o cometa verde que está de passagem pelo céu do Brasil? Astrônomo dá dicas para ver o astro

Foguete lançado na China deixa rastro luminoso no céu e chama a atenção de roraimense

Cometa que passou pela última vez na órbita terrestre há 50 mil anos será visível no Hemisfério Sul em fevereiro

O Clube de Astronomia atua no estado com observação de fenômenos astronômicos. No último dia 8 de janeiro, uma luz misteriosa foi vista no céu de Roraima, e muitos moradores acreditaram que seria o tão esperado cometa C/2022 E3. Mas, segundo clube, tratav-se de um foguete chinês que havia sido lançado em Pequim.

Mata