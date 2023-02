Clube de Ourinhos tem áreas alagadas pelo Rio Paranapanema e acesso ao local é interditado

Devido ao risco, atividades desenvolvidas na área de lazer foram suspensas. Diretoria do clube afirma que há anos nível do manancial não subia tanto. Área de clube localizado em Ourinhos alagado pelo Rio Paranapanema

Arquivo pessoal

O Clube Balneário Diacuí, localizado em Ourinhos (SP), está parcialmente alagado pela cheia do Rio Paranapanema e foi interditado o acesso a partir desta quinta-feira (23).

A possibilidade de interdição da estrada de acesso ao local já havia sido anunciada pela diretoria do clube no dia anterior devido à alta no nível do manancial. Com as chuvas registradas desde a noite de quarta-feira (22) na região, o alagamento realmente ocorreu.

Devido ao risco para os usuários, as atividades desenvolvidas ali já tinham sido interrompidas pela presidência do clube um dia antes da interdição. Na ocasião, também foram convocados os donos de barcos que ficam no local para verificarem as amarras.

Estrada de acesso ao clube de Ourinhos tomada pelo Rio Paranapanema

Arquivo pessoal

De acordo com a presidência do clube, devido às chuvas, a Hidrelétrica de Chavantes, localizada nas proximidades, vem aumentando a vasão das comportas gradativamente nos últimos dias, fazendo o nível do Rio Paranapanema subir.

“Não dá para termos uma previsão de quando o acesso ao clube será liberado. Faz anos que eu não via isso acontecer. A água subiu muito e precisamos esperar o nível abaixar e isso depende da vasão da usina, que tá quase o dobro do normal”, disse o presidente do clube, Márcio Negrão.

Na manhã desta quinta-feira o rio já havia avançado sobre os quiosques do clube e estava perto de chegar até a área das piscinas.

Água do Rio Paranapanema chegou até os quiosques de clube em Ourinhos (SP)

Arquivo pessoal

O clube, localizado nas margens do Rio Paranapanema em Ourinhos, fica entre as hidrelétricas de Chavantes e Salto Grande, que também anunciou o aumento da vazão nos últimos dias, provocando um alerta de risco à Vila dos Pescadores, localizada naquela cidade.

Em nota, A Rio Paranapanema Energia informou que a a Usina Hidrelétrica Chavantes opera com os vertedouros abertos e uma vazão defluente média prevista de aproximadamente 1.184 m³/s.

Segundo a nota, “trata-se de uma operação normal determinada e coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em virtude das condições meteorológicas e novas previsões de chuva para a bacia do rio Paranapanema”.

A nota informa ainda que “a Usina Hidrelétrica Chavantes, assim como as demais hidrelétricas do País, tem sua operação coordenada pelo ONS conforme os procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tanto no que se refere à produção de energia, quanto ao controle do nível do reservatório”, finaliza.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla