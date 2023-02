Clubes e casas noturnas precisam solicitar autorização para realizar bailes de carnaval em Santos

Para obter a licença será exigida a apresentação do Auto de Vistoria de Segurança (AVS), de documentação técnica e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Santos exige licença para realização de bailes de carnaval

Os clubes e casas noturnas que forem realizar bailes de carnaval, em Santos, no litoral de São Paulo, devem solicitar o alvará de licença provisória na prefeitura. O documento, emitido pela Secretaria de Finanças, dará a autorização aos estabelecimentos para realizarem as festas.

Para obter a licença será exigida a apresentação do Auto de Vistoria de Segurança (AVS), de documentação técnica e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Caso o espaço que vai realizar o baile passe por modificações, como novas instalações elétricas ou construção de palco, é preciso obter junto à Secretaria de Infraestrutura e Edificações (Siedi) o Certificado de Conformidade Técnica (CCT).

Neste caso, deverá ser apresentada uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por um engenheiro e a Coordenadoria de Inspeção de Instalações e Locais de Eventos, Desenvolvimento Tecnológico e de Segurança (Coinst), órgão da Siedi, faz a vistoria para aprovação.

