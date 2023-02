CNJ vê indícios de violação de direitos de detentos no incêndio na Penitenciária de Florianópolis

Conselho Nacional de Justiça pediu esclarecimentos a autoridades catarinenses sobre o ocorrido que terminou com a morte de três detentos e 49 feridos. Situação da sala incendiada na penitenciária de Florianópolis

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pediu esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no Complexo Penitenciário de Florianópolis na quarta-feira (15), quando três detentos morreram e 49 pessoas ficaram feridas. No documento, o órgão destacou que houve no ocorrido “indícios de graves violações de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade”.

Os detentos mortos são de Santa Catarina, Bahia e Ceará. Dos 49 feridos, 43 são presos e seis, policiais penais. Inicialmente, o governo do estado havia divulgado que quatro policiais tinham se machucado, mas o número foi atualizado para seis na quinta (16).

No documento, o CNJ pediu, em 48 horas, o envio de dados pessoais e informações da situação processual de cada detento atingido, além de esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Poder Judiciário local. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) foi um dos órgãos que recebeu o ofício.

O CNJ também pede que seja confirmada pelo TJSC uma informação preliminar recebida de que a ala atingida pelo incêndio teria sob custódia a população LGBTQIA+ do complexo, “grupo reconhecidamente de vulnerabilidade acrescida”, segundo o ofício.

Outra autoridade que recebeu o documento foi a Secretaria de Estado da Administração Prisional (SEAP). À pasta, foi pedido para que, em até cinco dias, sejam esclarecidas informações do caso, com cópias dos laudos técnicos de inspeção da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

De acordo com o CNJ, o procurador-geral de Justiça e o defensor público geral de Santa Catarina também receberam a comunicação formal com pedido de esclarecimentos e tomada de providências.

Superlotação e falta de policiais

A Penitenciária de Florianópolis tem déficit de policiais penais, além da superlotação, informou a juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, Paula Botke e Silva.

Interditada por conta da superlotação em 7 de fevereiro, a penitenciária abriga 1.694 detentos, segundo dados atualizados em janeiro deste ano. A capacidade é para 1.387 presos, causando um déficit de 307 vagas na unidade.

O local fica dentro do Complexo Penitenciário da Capital, formado por mais quatro unidades prisionais. Das cinco estruturas, os presídios masculino e feminino, e a própria penitenciária onde houve o incidente estão em situação de interdição.

Apenas a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são consideradas adequados.

Local onde incêndio teve início

A penitenciária tem 206 profissionais efetivos. O número ideal é de 280, avaliou a juíza. O efetivo é baseado na resolução fixada em 2009 pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). No texto, a entidade afirma que a proporção média para cada agente é de, ao menos, cinco presos.

Incêndio

O incêndio atingiu a ala 22 da adaptação, onde ficam presos recém-chegados. O local estava com lotação adequada, segundo Wiliam Shinzato, que preside a Comissão de Assuntos Prisionais da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC).

Conforme a juíza Paula Botke e Silva, a ala onde o incêndio ocorreu foi construída no final dos anos 80 para abrigar presos de alta periculosidade e fica atrás do complexo. Na pandemia, também serviu para isolar os presos com sintomas.

