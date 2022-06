Cnr: “Italia, sarà un’estate bollente e arida”. Come nel resto del mondo

“I modelli stagionali preannunciano un’estate con temperature molto probabilmente sopra la media e più secca della media”: così l’Osservatorio sulla siccità dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) ha commentato i dati aggiornati a giugno 2022. Nei prossimi mesi, ha aggiunto il Cnr, le temperature incideranno sull’evaporazione dell’acqua dal suolo e dai fiumi, laghi e bacini, rendendo ancor più stringente la siccità già devastante in molte regioni italiane. “I passaggi temporaleschi potranno solo mitigare localmente l’attuale deficit, in particolare sull’arco alpino, dove i valori di pioggia potrebbero risultare nella norma climatica”. Previsioni fuori dal comune, oltre le medie stagionali, anche per il resto del mondo. In Texas, come altri Stati americani. Il Canada e l’India, in ginocchio da marzo, anche se l’inizio delle piogge monsoniche ha portato adesso un po’ di sollievo. Il Giappone tocca record ogni giorno in città diverse, in una crisi energetica dovuta al vasto uso di condizionatori che ha spinto il governo a chiedere la collaborazione dei cittadini per risparmiare anche sulla luce elettrica.

Photo by David Law on Unsplash

Tutta l’Europa e il Nord Africa soffrono temperature record. Francia e Spagna sono a livelli un tempo tipici di luglio o agosto. Le alte temperature hanno bruciato la Cina settentrionale e centrale mentre le forti piogge causavano inondazioni nel sud del Paese. Non è possibile al momento stabilire se siano tutti segnali di diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, ma in India un team di ricercatori che ha studiato il caldo devastante della scorsa primavera ha scoperto che il cambiamento climatico aveva reso 30 volte più probabile che si verificasse. Quel che si studia al momento è l’ipotesi che ondate di calore simultanee colpiscano alcuni luoghi lontani fra loro con una frequenza crescente, per ragioni legate alla corrente a getto e ad altri correnti d’aria che influenzano i sistemi meteorologici in tutto il mondo. È già stato dimostrato che parti del Nord America, dell’Europa e dell’Asia sono collegate in questo modo, ma sull’onda dei cambiamenti climatici – per definizione un fenomeno in divenire – potrebbero nuovamente variare.

