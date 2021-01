Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al suo settimanale Chi in cui ha parlato della concorrenza Rai e degli altri programmi Mediaset che, a suo dire, sono più fortunati di lui. Il suo Grande Fratello Vip sta avendo molto successo, così come l’edizione del 2020. Nonostante questo, Milly Carducci lo ha sempre battuto in fatto di ascolti, e probabilmente la sua vittoria verrà replicata anche nel 2021. Il cantante mascherato è la trasmissione Rai che esordirà venerdì 29 gennaio su Rai 1, proprio quando il GfVip torna con la sua doppia serata, il lunedì e il venerdì.

Alfonso Signorini afferma però di non essere preoccupato a tal proposito. Reputa il suo reality molto forte e afferma che la Rai utilizza di tutto per contrastarlo. A tal proposito, parla anche de L’isola dei famosi che comincerà a breve e verrà condotta da Ilary Blasi, dicendo che a differenza del Grande Fratello Vip il reality non dovrà subire la stessa concorrenza: “Contro questo mio Gf la Rai ha schierato veramente di tutto e di più, credo che contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera, non lo so, perché non hanno più niente. L’Isola sarà fortunatissima perché non avrà contro nulla e farà il 30% di share.”

“Certamente contro di me hanno schierato chiunque, che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti… che volete che mi faccia una Milly Carducci? La cosa che mi riempie veramente di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho.” Alfonso Signorini ha quindi parlato dei suoi ascolti, affermando che nonostante la spietata concorrenza lo share resta comunque molto elevato: “Io se non faccio 19,5 o è 19,30; se non è 19,30 è 20,10. Io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione.” Poi ha anche raccontato di aver desiderato al Grande Fratello Vip una concorrente che invece poi ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle di Milly Carducci.

“Alessandra Mussolini l’ho chiamata molto prima di Milly per partecipare a questa edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto due provini meravigliosi, ero sicuro che sarebbe stato un acchiappo formidabile, ma le cose poi non sono andate perché si sono arenate sulle trattative economiche e lei è andata a Ballando con le Stelle.” Quella di quest’anno sarà la seconda edizione di Il cantante Mascherato e c’è quindi la possibilità che perda l’effetto sorpresa. E’ anche vero che il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sta andando avanti ormai da settembre e ha un po’ annoiato i telespettatori.

Nonostante questo, i concorrenti in gioco regalano sempre spunti per creare un buono show. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì, è stato molto toccante l’incontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ha rassicurato l’amico dicendogli di uscire dal reality, se il continuo prolungamento gli causa sofferenza. La reazione è stata opposta e il giovane rampollo ha deciso di combattere la sua ansia. C’è poi stato l’incontro tra Rosalinda e il suo fidanzato, e la ragazza ha spiazzato tutti restando rigida e fredda davanti alle sue dichiarazioni d’amore. A tal proposito, Alfonso Signorini ha affermato che sarebbe fantastico se Rosalinda avesse una storia con Andrea Zelletta o strappasse Pierpaolo dalle mani di Giulia Salemi. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.