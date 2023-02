Cobertura de galpão desaba e deixa sete pessoas feridas na zona rural de Mossoró

Caso aconteceu na quarta-feira (22) na zona rural do município. Três vítimas continuam internadas. Telhado desaba e deixa sete pessoas feridas na zona rural de Mossoró

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após a cobertura de um galpão desabar, na tarde desta quarta-feira (22), na zona rural de Mossoró, no Oeste potiguar. De acordo com moradores do assentamento São José I, uma ventania teria provocado o acidente.

Três pessoas – tia e dois sobrinhos – continuam internadas no hospital.

A professora Luzia Morais, que é dona do terreno onde o acidente aconteceu, contou que poucos antes das 16h ela, familiares e amigos estavam tomando banho de piscina em uma área do lote, quando começou a chover.

“Todo mundo começou a sair da piscina e ir para baixo dessa cobertura. Veio uma ventania de repente e levantou uma camada de telha. Em seguida já veio um outro vento muito forte e a cobertura caiu de uma vez”, relatou.

Segundo a moradora, havia pelos menos 12 pessoas no local. Sete ficaram feridas, sendo três delas com mais gravidade, uma mulher de 41 anos e os sobrinhos, dois meninos de 8 e 13 anos. Os moradores levaram os feridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A tia e os dois sobrinhos permanecem internados na manhã desta quinta-feira (23). A mulher teve fraturas no pé e no nariz e o adolescente fraturou o fêmur. Os pacientes estão em observação.

As outras quatro pessoas que ficaram feridas, tiveram cortes na cabeça e na perna, receberam atendimento e já foram liberados.

Luzia contou ainda que algumas árvores caíram na comunidade. E na casa de um vizinho o vento arrastou uma pequena estrutura onde ele criava porcos.

“Foi uma tarde de medo. Porque a gente, na zona rural, espera a chuva com muita alegria. Ninguém esperava que isso ia acontecer”, disse.

