Cobra com problemas alimentares passa por endoscopia em Florianópolis; VÍDEO

Segundo a veterinária Priscila de Medeiros, que acompanhou o procedimento, a jiboia-arco-íris-do-Cerrado foi a primeira serpente a passar pelo exame na Capital. Animal precisou der entubado. Jiboia passa por procedimento de endoscopia em Florianópolis

Uma jiboia-arco-íris-do-Cerrado foi a primeira serpente a passar por uma endoscopia em Florianópolis, segundo a veterinária Priscila de Medeiros, que acompanhou o procedimento. A cobra vinha sendo acompanhada clinicamente por apresentar alterações alimentares.

Feito no final de janeiro, o resultado do exame deve sair na segunda-feira (6).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O procedimento foi solicitado após a equipe verificar, em uma ultrassonografia de rotina, um aumento de espessura da estrutura estomacal do animal, o que poderia indicar “uma inflamação e uma possível gastrite”, informou a especialista.

Cobra passou por exame inédito de endoscopia em Florianópolis

Divulgação

Para o exame, a serpente, de 3 anos, passou por anestesia geral e foi entubada.

“Ela ficou no tubo de oxigênio, recebendo o anestésico direto no pulmão, enquanto o outro veterinário fazia a endoscopia”, explicou.

Batizada pelo tutor de Kaa, nome original da serpente de “O Livro da Selva”, a cobra é um “animal pet”, segundo a veterinária, e possui todos os documentos necessários.

Exame foi feito no final de janeiro

Divulgação

Ela vinha sendo acompanhada pela equipe veterinária por apresentar, anteriormente, problemas alimentares. Conforme a médica, Kaa tinha regurgitação e dificuldade de aceitar alguns alimentos.

“Conseguimos melhorar e diminuir com o manejo ambiental e mudanças alimentares”, informou.

VÍDEO: Aparição rara de lobo-guará é flagrada por ‘armadilha fotográfica’

ENTENDA: Após problemas na qualidade da água do mar, SC inicia coleta extra nas praias

Entenda a importância do Carnaval para a cultura e economia do país

Exame mobilizou equipe em Florianópolis

Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo