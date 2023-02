Cobra-coral verdadeira pode ser preta e branca; coloração varia entre as 45 espécies do Brasil

Há pelo menos 45 padrões de cores diferentes; todas possuem veneno ‘Micrurus albicinctus’ é espécie de coral-verdadeira amazônica que não apresenta o padrão coralino típico

Luiz Carlos Turci

A ideia de que toda cobra-coral-verdadeira é preta, vermelha e branca, apesar de permear o senso comum, é errada. De acordo com a lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia, no Brasil existem 45 espécies de cobras-corais verdadeiras, distribuídas entre dois gêneros – Micrurus e Leptomicrurus – e cada uma delas possui um padrão de cor específico. Portanto, há pelo menos 45 padrões de cores diferentes entre elas.

“Mas sabe-se que esse número de variações de cor é muito maior, já que uma mesma espécie de coral verdadeira pode ter diferenças na coloração. O padrão de cor é expresso por uma sequência genética e se há alteração genética vai ter alteração no padrão de cor. Assim como pode ter albinismo e melanismo”, afirma o especialista em serpentes, Willianilson Pessoa.

Diferentes padrões de cores das corais-verdadeiras do Brasil

Arte do livro ‘As cobras-corais do Brasil’

As variações de cor entre uma mesma espécie normalmente resultam em tons mais claros ou mais escuros nos indivíduos, ou até anéis incompletos pelo corpo, mas quando analisadas entre espécies diferentes de cobras-corais verdadeiras as serpentes ficam completamente distintas.

Apesar de várias ainda apresentarem as cores pretas, vermelhas e brancas (em diferentes sequências e formas) outras são apenas pretas e brancas, pretas e amarelas, laranjas com branco e preto e até vermelho com laranja e branco.

A nova espécie de coral-verdadeira descrita, Micrurus boicora

Luiz Carlos Turci

“De uma maneira geral os padrões de cores das corais verdadeiras são de alerta e foram mudando ao longo do tempo aleatoriamente. Os que permaneceram foram os que funcionaram, já que os predadores passaram a evitá-los”, esclarece Pessoa.

Assim como as corais-verdadeiras, as falsas-corais também apresentam grande variedade de padrões de coloração, justamente com o intuito de imitar as corais-verdadeiras e se proteger de possíveis predadores. Diferenciá-las é um desafio.

Independente da cor, todas as espécies de corais-verdadeiras são igualmente venenosas. Vale lembrar que elas têm o veneno mais forte e potente entre todas as serpentes brasileiras, mas por possuírem um comportamento não tão agressivo, acidentes são raríssimos (0,1% entre todos os casos).

Veneno das corais-verdadeiras é o mais potente entre os grupos de serpentes peçonhentas

Willianilson Pessoa/Arquivo

Se há mais de 40 espécies de cobras-corais verdadeiras no Brasil com diversos padrões de cores, porque a mais conhecida é a que segue a combinação de preto, branco e vermelho?

“Porque é a mais comum no Brasil. As espécies que possuem padrões mais diferentes como preto e branco ou preto com bolinhas brancas são das regiões Amazônicas mais florestadas e com menos gente. Já as com padrões preto, vermelho e branco ocorrem em praticamente todo resto do Brasil. Por esse padrão ser mais abundante na região mais populosa do país, acaba ficando mais conhecido”, finaliza o pesquisador.

pappa2200