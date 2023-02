Cobra é achada enrolada em cadeira de restaurante em SC: ‘Esperando almoço’, diz biólogo

Biólogo foi acionado para resgatar a dormideira. Aparição foi em Jaraguá do Sul, no Norte. Cobra é achada enrolada em cadeira de restaurante em SC

Uma cobra dormideira foi encontrada por funcionários de um restaurante enrolada em uma cadeira de do estabelecimento em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, nesta segunda-feira (13).

Biólogo da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) chamado para resgatá-la, Christian Raboche brincou que o animal “já estava esperando o almoço” em vídeo que publicou nas redes sociais (assista acima).

“A pessoa estava limpando o restaurante para abrir ao meio-dia e se deparou com a cobra enrolada na cadeira”, relatou ao g1.

A espécie, segundo o biólogo, é comum na região e não tem veneno (veja mais abaixo). O resgate aconteceu no bairro São Luis.

Características

Embora apresentem coloração semelhante a das jararacas, as cobras dormideiras são inofensivas. Sem veneno, elas se alimentam de lesmas e podem ser encontradas próximas a áreas urbanas.

As dormideiras podem aparecer inclusive em áreas urbanas – sobretudo com presença de terrenos baldios, hortas e jardins.

Segundo o biólogo Christian Raboch, especializado em resgate da fauna silvestre, isso acontece porque elas se alimentam de lesmas e caracóis. Ele faz atendimentos em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, e afirma que a espécie é a mais vista na região.

“As casas têm costume de ter horta. A horta é um lugar úmido onde tem bastante lesma e caracol e elas [dormideiras] acabam aparecendo”, explicou Raboch.

