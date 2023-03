Cobra é flagrada atravessando faixa de pedestres em área nobre de Florianópolis; VÍDEO

Segundo bombeiros, réptil da espécie caninana foi resgatado. Apesar de estar em via com trânsito intenso no Centro, animal não se machucou. Cobra atravessa rua movimentada na faixa de pedestres em Florianópolis

Uma cobra foi flagrada “atravessando” uma movimentada rua de Florianópolis na faixa de pedestres no início da noite de segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado e fez o resgate do animal.

Segundo os bombeiros, o réptil não se machucou e é da espécie caninana, sem peçonha.

A aparição foi registrada em vídeo pelo corretor de imóveis Danilo Andrade, que afirmou que muitas pessoas pararam para olhar o animal (assista acima). Ao g1 SC, ele disse que trabalha na região e que nunca havia visto uma cena parecida no local.

“Mais educada que muita gente”, ele brincou, se referindo à passagem na faixa de pedestres.

Cobra foi flagrada atravessando faixa de pedestres em Florianópolis

Danilo Andrade/ Arquivo Pessoal

O réptil estava no Centro da cidade, por volta das 18h, e “atravessava” a Rua Bocaiúva em direção à Avenida Trompowsky, em área nobre da capital catarinense.

O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que o resgate ocorreu normalmente, sem dificuldades.

