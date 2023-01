Cobra jararaca de 1,3 metro é capturada dentro de casa em Florianópolis; VÍDEO

Jararaca, após ser resgatada, foi solta em habitat natural. Espécie é uma das principais responsáveis por acidentes com picadas no Brasil. Jararaca de 1,3 metro é capturada em casa de Florianópolis

Uma cobra jararaca de 1,3 metro foi capturada dentro de uma casa no Ribeirão da Ilha, bairro do Sul da Ilha, em Florianópolis.

A serpente, que é venenosa, estava em uma área de difícil acesso, segundo a prefeitura, e foi resgatada pela Guarda Municipal Ambiental.

Cobra jararaca de 1,3 metro.

Prefeitura de Florianópolis

Segundo a prefeitura, o animal foi retirado sem ferimentos com auxílio de equipamentos de resgates. Em seguida, ela foi solta em uma área de mata.

Segundo a Guarda Ambiental, a picada da jararaca é uma das mais frequentes no Brasil, e pode trazer sérios riscos às pessoas. Ela costuma dar o bote sempre que se sente ameaçada.

O que fazer em caso de picada?

Caso seja picado por uma cobra, não se deve amarrar o local. Segundo o biólogo Christian Rabock, o torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação;

não se deve cortar o local, fazer perfurações ou sucção;

o local da picada deve ser lavado com água e sabão;

a vítima deve ser levada o mais rápido possível ao hospital;

é importante tentar identificar a serpente (pode ser por foto, se possível) pois isso facilitará para escolha do soro antiofídico a ser aplicado.

Onde ligar

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190);

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.

Em Jaraguá do Sul, o telefone da Fujama é (47) 3273-8008, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

