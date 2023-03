Cobra mais venenosa do Sul de SC é capturada atravessando a rua após engolir ratazana; VÍDEO

Segundo o biólogo Gilberto Duwe, ela regurgitou o animal logo após ser capturada em Jaraguá do Sul. Cobra peçonhenta engole ratazana e é capturada no meio da cidade em SC

Uma cobra da espécie jararacuçu, a mais peçonhenta encontrada no sul do país, foi encontrada tentando atravessar uma rua de Jaraguá do Sul depois de comer uma ratazana. A “refeição” foi percebida pela dilatação do abdome do animal (veja o vídeo acima).

Segundo o biólogo Gilberto Duwe, ela regurgitou o animal logo após ser capturada. Esse é um comportamento comum, afirma o especialista.

“Ela se sente ameaçada e, para poder fugir mais rapidamente, acaba regurgitando o alimento ingerido”, explicou o biólogo, em publicação na web.

Um vídeo, compartilhado pelo especialista na quarta-feira (22), mostra a serpente se deslocando com a ratazana dentro do corpo.

A espécie, mesmo sendo a mais peçonhenta do Sul do país, não costuma andar em regiões urbanizadas. “Por causa disso, é responsável por poucos acidentes”, explicou.

“Gosta muito de viver em áreas mais conservadas, áreas no meio da floresta. […], mas, de vez em quando, acaba saindo do mato para procurar alguns roedores”, acrescentou o especialista.

Jararacuçu após engolir ratazana em rua de Jaraguá do Sul (SC)

Gilberto Duwe/Reprodução

O que fazer em caso de picada?

Caso seja picado por uma cobra, não se deve amarrar o local. Segundo o biólogo Christian Lempek, o torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação;

não se deve cortar o local, fazer perfurações ou sucção;

o local da picada deve ser lavado com água e sabão;

a vítima deve ser levada o mais rápido possível ao hospital;

É importante tentar identificar a serpente (pode ser por foto, se possível) pois isso facilitará para escolha do soro antiofídico a ser aplicado.

Onde ligar

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190);

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.

Vittorio Rienzo