Cobras no teto: por que as pítons estavam no forro de uma casa na Malásia?

Nesta segunda-feira (13) viralizou o vídeo de duas pítons que foram resgatadas do forro de uma casa na cidade de Bentong, perto da capital Kuala Lumpur, na Malásia. Elas tinham cinco e quatro metros de comprimento e pesavam 32 e 25 quilos, respectivamente.

A espécie chamada de píton-reticulada (Malayopython reticulatus) é considerada a maior serpente do mundo, podendo ultrapassar os 12 metros. Vive no Sudeste e Sul Asiático e não é peçonhenta.

O nome popular é por conta dos desenhos que a serpente possui no corpo em forma de retículos, que são linhas e traços que as diferenciam de outras pítons

Mas o que essas serpentes faziam no forro de uma casa? “Esses animais saem do chão para se proteger de predadores e, para isso, muitas vezes vão para locais escuros que funcionam como uma toca. O forro pode ser um abrigo perfeito para isso”, explica o herpetólogo Willianilson Pessoa.

No caso das serpentes do vídeo, elas provavelmente chegaram até lá através de galhos de árvores que cercam a residência. “Elas são semi arborícolas: escalam, sobem em árvores e telhados, então são mais finas e mais cumpridas, o que permite que acessem os forros das casas, por exemplo”, diz Pessoa.

No Brasil, as jiboias, sucuris e salamantas são serpentes da mesma família das pítons (Boidae) . E elas também poderiam se alojar no forro? Não só podem como fazem isso, assim como qualquer outra espécie de cobra, explica Pessoa. “Qualquer serpente pode aparecer em qualquer lugar. Apesar de não terem membros, têm uma capacidade incrível de entrar em qualquer espaço. Eu já achei uma cobra de um metro dentro de um coco. Elas conseguem se comprimir em locais pequenos e apertados. É normal, comum e esperado”.

Em outubro do ano passado bombeiros retiraram uma jiboia de 20kg do forro de uma casa em Brasília. Segundo os militares ela foi atraída por um ninho com filhotes de gambá que estava no mesmo local.

Como evitar que uma cobra entre no forro ou no telhado da sua casa?

Evitar árvores e galhos de árvores em contato com teto da casa;

Evitar escadas ou qualquer estrutura que sirva de ponte entre o chão e o telhado.

É bom lembrar que a natureza brasileira é casa para a segunda maior serpente do mundo, depois da piton-reticulata, e a mais pesada do planeta, a sucuri-verde. Ela pode chegar aos oito metros de comprimento e ultrapassar 100kg. Mas, diferente da píton que tem o hábito de subir em árvores, a anaconda brasileira é terrestre e semi-aquática. Então, não vai subir no forro, certo? Nem sempre.

“Nada impede que uma sucuri possa subir no forro, elas vão aleatoriamente para se proteger, procurar alimento, não é impossível. Mas não há grandes chances de isso acontecer dentro de um ambiente preservado e quanto mais urbana a área mais improvável das serpentes surgirem dentro das casas, por isso não há motivos para pânico”, esclarece o pesquisador.

Um risco apontado pelo especialista é o comércio e criação ilegal de pítons mundo à fora. Não são raros os casos de cobras que fugiram ou foram soltas pelos criadores para evitar que sejam descobertos pela fiscalização. “Nos Estados Unidos as pítons viraram praga. Tem cobra de 5 metros aparecendo nos quintais, comendo cachorro, gato, com risco de pegar crianças inclusive. Elas aparecem nas piscinas, nas garagens, nos motores dos carros. Aqui no Brasil é preciso tomar cuidado para que isso não aconteça”, alerta Pessoa.

Caso apareça qualquer espécie de cobra na residência o indicado é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou órgãos ambientais responsáveis.

