Cocaína e maconha são apreendidas durante operação policial em Aracaju

No local, um adolescente foi apreendido e o suspeito de ser o responsável pela comercialização da droga foi identificado. Material apreendido pela Polícia Militar em Sergipe

PM/SE

Na madrugada desta segunda-feira (27), cerca de 2kg de cocaína pura, meio quilo de maconha e uma motocicleta foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a polícia para a localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

