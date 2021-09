cocktail-halloween:-9-ricette-facili-da-fare-a-casa

Siete alla ricerca di idee per i vostri cocktail di Halloween ma avete paura di fare qualche disastro? Fare un buon cocktail richiede tanti anni di esperienza, ma non temete! Abbiamo selezionato per voi alcune ricette facilissime, eccole!

Potrete preparare degli aperitivi pazzeschi per la notte di Halloween, perfetti anche da gustare assieme a degli stuzzichini sfiziosi. Oltre che a terrificanti antipasti per il menu a tema Halloween.

Foto Shutterstock | Africa Studio

Di ricette per aperitivi ce ne sono a bizzeffe, ma quali di queste sono le più adatte per la notte di Halloween? Partiamo dal presupposto che dobbiamo renderle uniche con decorazioni e colori, la scelta del bicchiere diventa quindi fondamentale per dare maggiore risalto al nostro aperitivo spaventoso… Si sa, anche l’occhio vuole la sua parte!

Punch cocktail di Halloween

Foto Shutterstock | Ekaterina Markelova

Il Punch di Halloween è un cocktail molto scenografico grazie al suo colore rosso acceso che sembra vero sangue umano! Ha un sapore piacevolmente aromatizzato dalle spezie ed il suo bel colore è dovuto al succo di cranberry usato nella preparazione. Versato in bicchieri decorati farà una bellissima figura! Se eliminate la parte alcolica potete servirlo anche ai bambini di casa.

Cocktail di occhi e Martini

Foto Shutterstock | New Africa

Il Cocktail di occhi e Martini è il drink che non può mancare ai vostri aperitivi di Halloween. Prepararlo è semplicissimo e con delle semplici olive e dei ravanelli potrete realizzare le decorazioni perfette per far accapponare la pelle ai vostri ospiti!

Punch con gli occhi

Foto Shutterstock | JeniFoto

Preparate il Punch con gli occhi galleggianti, un cocktail spaventoso in cui appunto ci sono occhi (umani) che galleggiano. Non preoccupatevi si tratta di una salutare bevanda a base di succo di frutta ed anche gli occhi sono a base di frutta. Se non usate la vodka negli ingredienti potete servirlo anche ai bambini.

Cocktail al vino rosso

Foto Shutterstock | Theera Disayarat

Ecco un cocktail al vino rosso perfetto per un aperitivo di grande successo. Potete prepararlo per un’occasione speciale come il party di Halloween, ma anche solo per una serata in compagnia di amici.

Foto Shutterstock | Kolpakova Svetlana

Le ricette elencate sopra sono per preparare un aperitivo per Halloween adatto agli adulti della famiglia. Ci sono poi delle proposte di cocktail di Halloween analcolici pensate appositamente per i bambini. Che ne dite, ne proviamo subito qualcuna?

Cocktail analcolico Sangue Fresco per piccoli vampiri

Foto Shutterstock | vi mart

Il cocktail di Halloween Sangue fresco per vampiri piccoli è facilissimo da fare. Si tratta di una bevanda che potete tranquillamente dare da bene ai vostri bambini, anche ai più piccoli.

Punch ananas e zenzero

Foto Shutterstock | Antonina Vlasova

Il punch ananas e zenzero è un fresco e spumeggiante cocktail analcolico, una bibita dissetante dal gusto piacevole e non banale, perfetta da preparare per un buffet per una festa o l’aperitivo di Halloween, in cui ci sono anche bambini e ragazzi tra gli ospiti.

Spritz al melograno (analcolico)

Foto Shutterstock | zarzamora

Questa dello spritz al melograno è la ricetta perfetta per preparare un drink analcolico che piace a grandi e piccini. Con il suo colore acceso che richiama quello del sangue umano, è davvero l’ideale per l’aperitivo di Halloween!

Cocktail di Halloween alla zucca

Foto Shutterstock | Elena Veselova

Infine terminiamo questa carrellata con un Cocktail alla zucca con cannella e lime, un drink gustoso e colorato perfetto per i bambini, che potete servire anche ai vostri ospiti adulti semplicemente aggiungendo del rum agli ingredienti.

