Legnano – Sono stati portati in codice giallo agli Ospedali di Legnano e Busto Arsizio, i cinque feriti coinvolti nel brutto incidente di via Firenze a Legnano, a mezzogiorno. Un palo abbattuto e due le auto coinvolte. Subito sul posto la Croce Rossa di Legnano e l’automedica che ha prestato le prime cure ai feriti coinvolti, tra loro anche due bambini. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e la Polizia Locale

