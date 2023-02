Cofre de posto é arrombado durante furto em Miguelópolis, SP

Estabelecimento fica no Jardim Sumaré e foi invadido na madrugada deste domingo (5). Segundo a Polícia Militar, não há câmeras de segurança no local. Bandidos arrombam cofre de posto de combustíveis em Miguelópolis, SP

O cofre de um posto de combustíveis foi arrombado durante um furto na madrugada deste domingo (5) em Miguelópolis (SP).

O objeto estava no escritório do estabelecimento, que fica no bairro Sumaré, na entrada da cidade.

Segundo a Polícia Militar, não há informações de quantos ladrões participaram da ação, nem quais produtos e a quantia de dinheiro levada.

Ainda de acordo com a PM, o posto não possui câmeras de segurança.

