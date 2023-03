La notizia della settimana è, senza dubbio alcuno, la Wells Notice fatta recapitare da SEC a Coinbase. Ne abbiamo già parlato in via introduttiva e ora che sono emersi altri dettagli sulla vicenda – e sui rapporti tra l’agenzia e l’exchange – è il caso di tornarci su, anche per …

L’articolo Coinbase combatterà SEC | Crypto exchange al contrattacco! proviene da Criptovaluta.it®.

Mata