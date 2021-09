Coincasa e Bettaknit a favore di sostenibilità e made in Italy

L’espositore con gli articoli Bettaknit presso Coincasa

Operazione di co-branding tra Coincasa e Bettaknit, a sostegno di due valori condivisi, quelli della sostenibilità e dell’italianità. Coinvolti i negozi Coin nella sezione dedicata alla casa e l’eCommerce Coin.it, presso i quali è possibile trovare il kit per tricottare un cappello di lana Cool Wool di Bettaknit.

Il kit in co-branding Coincasa e Bettaknit

Il berretto che si può realizzare con il kit, 5 i colori disponibili

Il trend cui fa riferimento l’iniziativa è quello della moda sostenibile cui si affianca la passione per la maglia e l’uncinetto, e per l’abbigliamento fai-da-te fatto a maglia. Spunti raccolti dal brand italiano Bettaknit con i kit per la maglia e l’uncinetto di design e con filati pregiati, nuova articolazione del lusso. Il kit disponibile dal Coin si rivolge a tutti, anche al principiante assoluto, e contiene tutto l’occorrente per realizzare il berretto, dal filato, scelto tra quelli più apprezzati dal clienti Bettaknit, alle istruzioni, più un Qr code che rimanda a un video tutorial. Si tratta di una tra le proposte più apprezzate del brand nato come spin off di una storica azienda familiare del distretto pratese, la fondatrice è Barbara Fani. È disponibile in 5 colori per la stagione autunno-inverno: Serenity, Mustad Yellow, Stone Grey, Mauve e Deep Blue.

Il kit Bettaknit in vendita da Coincasa

La vendita è cominciata a metà settembre, ma una edizione speciale del kit è in arrivo per Natale, come proposta alternativa di regalo.

Coincasa e Bettaknit