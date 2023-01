L’AQUILA – 7 anni e 4 mesi di reclusione e il pagamento di 18mila euro di multe, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed altre pene accessorie.

Questa la condanna che il Tribunale dell’Aquila ha inferto ai fratelli Domenico e Cipriano Di Tella a seguito dell’inchiesta Dirty Job risalente al 2012 ma resa pubblica nel 2014.

Le indagini avevano portato alla luce un consolidato sistema di sfruttamento di operai campani nella ricostruzione post sisma oltre a disvelare intermediazioni illecite negli appalti.

Un quadro complesso che aveva evidenziato un caso di infiltrazione della malavita organizzata dei Casalesi nella ricostruzione aquilana e che aveva visto i due fratelli ed il padre, morto nel corso del processo, accusati anche di intermediazione illecita negli appalti, immediatamente in carcere.

Coinvolti per intermediazione illecita negli appalti gli imprenditori aquilani Elio Gizzi e Dino Serpetti che patteggiarono 1 anno e 8 mesi di reclusione mentre Marino Serpetti fu prosciolto su richiesta del Pubblico Ministero. Assolto l’imprenditore avezzanese Michele Bianchini.

Le modalità

Gli operai che venivano reclutati nei paesi ad alta intensità camorristica tra le famiglie in maggior stato di bisogno, principalmente a Casapenne, paese del capo clan Michele Zagaria, nel Casertano e condotti al lavoro nei cantieri della ricostruzione aquilana, assunti sia da ditte facenti capo agli stessi Di Tella che a ditte locali.

Lo sfruttamento dei lavoratori, congiunto alla soggezione, era messo in atto attraverso la restituzione ai Di Tella della gran parte dell’importo accreditato in busta paga agli operai, minacciati di licenziamento qualora non avessero adempiuto all’obbligo imposto dai due fratelli che, per garantirsi la restituzione della somma subito dopo l’accreditamento, arrivavano anche ad accompagnare gli operai a prelevare il contante presso lo sportello bancomat.

