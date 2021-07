colapesce-e-dimartino-hanno-una-fidanzata?-tutto-sulla-vita-privata-dei-due-cantautori-siciliani

Colapesce e Dimartino abbiamo imparato ad amarli, ma c’è qualcosa che ancora non sappiamo: hanno una fidanzata? Colapesce e Dimartino ci hanno travolti con la loro Musica Leggerissima all’ultimo Festival di Sanremo e il loro groove non accenna ad arrestarsi in questa estate 2021 grazie a Toy Boy, la hit appena sfornata dal duo di…

Mi piace: Mi piace Caricamento...