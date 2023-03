Colares de mesa: versáteis, elegantes e utilizados em vários ambientes

Os colares de mesa se adaptam em decorações clássicas, minimalistas e até mesmo nas mais modernas

Divulgação: Móveis Hans

Os colares de mesa são peças artesanais confeccionadas em vários materiais. Atualmente, esse tipo de decoração é uma grande opção para os estilos boho, étnico e rústico. No entanto, os itens também podem se adaptar em decorações clássicas, minimalistas e outras mais modernas.

Versáteis e muito elegantes, os colares de mesa podem ser usados em diversos ambientes, como em salas de jantar, em locais de encontros com amigos e familiares, armários e até mesmo em mesas de centro. Independentemente da sua escolha, os itens chamam atenção e dão um toque especial de sofisticação.

Veja algumas dicas de como utilizar os colares de mesa e deixar a decoração dos seus ambientes ainda mais impressionante:

A cor certa: escolha as cores que combinem com o tema do seu ambiente. Se está em um local sóbrio, selecione cores mais neutras, como preto, branco ou cinza. Em espaços mais animados e coloridos, opte por cores vivas: amarelo, azul e vermelho.

O material certo: os colares de mesa podem ser feitos com diversos tipos de materiais: tecidos, couro, metal ou madeira. Por isso, antes de adquirir o produto, analise qual se adapta melhor ao seu estilo e à decoração do seu ambiente.

Brinque com as formas: escolher a forma correta também é um passo fundamental ao comprar os seus colares. Esses itens podem ser encontrados em várias formas, redondos, quadrados, retangulares, portanto, selecione a forma que se encaixe melhor com o seu ambiente, criando uma aparência mais sofisticada e elegante.

Com mais de 60 anos de história e protagonismo na produção de móveis na região, a Móveis Hans tem um repertório completo e esbanja todo o seu conhecimento quando falamos de decoração de ambientes. Nosso compromisso é acompanhar as tendências do mundo inteiro e garantir as melhores opções aos nossos clientes.

Conheça um pouco mais sobre a Móveis Hans: https://moveishans.com.br/

Vittorio Ferla