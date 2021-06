cole-beasley-dei-buffalo-bills-(nfl)-afferma-che-preferirebbe-ritirarsi-piuttosto-che-farsi-vaccinare-contro-il-covid-19

Leggimi questo articolo

Cole Dickson Beasley è un giocatore di football americano statunitense che milita nel ruolo di wide receiver per i Buffalo Bills della National Football League (NFL).

Cole Beasley, ha riferito che non ha intenzione di vaccinarsi contro il COVID-19 e ha insistito che non seguirà le regole adottate congiuntamente dalla NFL e dalla NFLPA che richiede ai giocatori non vaccinati di stare alla larga dalle persone.

Tweettando in risposta alle critiche nelle ultime 24 ore la sua posizione sui social media, il ricevitore di Buffalo Bills ha confermato venerdì che non è vaccinato e che “vivrò la mia unica vita come voglio a prescindere”.

“Sarò fuori a fare quello che ho sempre fatto”, ha twittato Beasley. “Starò in pubblico. Se il tu hai paura di me, allora stai alla larga o fatti vaccinare … potrei morire di covid, ma preferisco morire davvero vivendo.“

“Non prenderò medicine per una gamba che non è rotta. Preferisco correre il rischio con il Covid e costruire la mia immunità in questo modo… Giocherò gratis quest’anno per vivere la vita come l’ho vissuta dal primo giorno. Se sono costretto alla pensione, così sia“.