Coleção de cordéis com histórias de personalidades femininas importantes para o RN é lançada nesta sexta (10)

Uma coleção de cordéis com histórias de personalidades femininas importantes para o Rio Grande do Norte será lançada nesta sexta-feira (10) em Natal. O projeto “Dez Mulheres Potiguares” está na sua sexta edição.

O evento acontece às 16h na Casa do Cordel, que também edita as publicações.

Além de enaltecer ícones femininos potiguares e narrar, em versos, seus perfis biográficos, os cordéis também são escritos e ilustrados por mulheres e trazem nas capas as xilogravuras das artistas plásticas Cecília Guimarães, Célia Albuquerque, Mag Revoredo e Nireuda Longobardi.

A coleção, que é destaque no cordel potiguar, esse ano apresenta as histórias como a de Ana de Pontes, fundadora da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça/RN, nos versos de Aida Maria; Clara Castro, que participou da Revolução Pernambucana, na luta pela independência do Brasil, também será retratada nos versos de Aninha do Totoró e Diana Fontes, diretora teatral e produtora cultural, ganhou estrofes de Fátima Guimarães.

Outras personalidades homenageadas são Dona Bilia, loiceira de Janduís/RN e cantora da terceira idade, cuja história é contado poeticamente por Dorinha Timóteo; Francisca do Tapará, principal liderança indígena do Rio Grande do Norte, é homnageada no lirismo de Dorinha Rocha; e Jussara Queiroz, pioneira no audiovisual potiguar, é alvo da poesia de Neide Costa.

A escultora Luzia Dantas ganha centralidade dos versos de Eva Salustiano. Maria de Ferreiro, aluna de Paulo Freire, em Angicos, na campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, ganhou versos de Marcelange Brito; Natalia Mota, neurocientista e psiquiatra premiada pelo projeto que reduz o tempo do diagnóstico de esquizofrenia, virou rima de Ana Carla Azevedo e Rosa Regis, premiada cordelista, está na métrica de Simone Maria.

Serviço

O quê: Lançamento da 6ª edição da Coleção de Cordéis Dez Mulheres Potiguares

Quando: Sexta-feira, 10 de março, às 16h

Onde: Casa do Cordel (Rua Vigário Bartolomeu, 605 – Cidade Alta)

