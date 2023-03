COLÉGIO CEI CELEBRA A TRADIÇÃO DE EXCELÊNCIA, COM 116 APROVADOS NO SISU 2023

Com cinco primeiros lugares, sete segundos lugares e 4 em terceiro, os alunos tiveram ainda os cinco maiores argumentos na UFRN e mais de 80 notas 900+ na Redação Alunos celebraram juntos na unidade Romualdo Galvão, na tarde de 28.02

Thamise Cerqueira

A terça-feira (28.02) amanheceu numa explosão de alegria para os alunos e professores do Colégio CEI (Romualdo Galvão e Roberto Freire), já que ainda de madrugada o MEC divulgou a lista inicial de aprovados no SISU 2023. Entre os destaques, 14 alunos aprovados em Medicina (sendo sete do pré 2022), 16 alunos em Direito e 29 nas Engenharias + C&T. Uma performance típica de quem planta para colher, num esforço conjunto do aluno – escola – família.

Nesta edição do SISU, foram ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais. A disputa pelas vagas é sempre mais acirrada entre os cursos tradicionais, como medicina, direito e engenharia.

Um objetivo e muitos destinos: alunos aprovados em diversas instituições do País

Thamise Cerqueira

Entre as primeiras colocações, cinco aprovações em 1º lugar, nos cursos de Física, Engenharia Mecânica, C&T integral e noturno, e Ciências da Computação; 7 aprovações em 2º Lugar, em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Biomédica, Engenharia da Computação, Engenharia Mecatrônica e Química; e 4 aprovações em 3º lugar, nas graduações de Ciências Econômicas e nas Engenharias Civil, de Produção e Química. No total, a escola aprovou 116 alunos no SISU 2023, sendo 80 do Pré 2022. Além disso, os cinco melhores argumentos na UFRN foram de alunos CEI.

Um desses primeiros lugares foi a aluna Cecília Nunes que passou em 1º no curso de Física na UFRN e também obteve aprovação na USP. Ela contou que preferiu estudar apenas na escola e não fazer cursinhos para não ocupar tanto o tempo. Ela comenta ainda como foi a escolha do curso.

“Quando eu era pequena fui a uma exposição de astronomia na UFRN, peguei todos os panfletos que eles tinham e cresci lendo e procurando informações sobre o assunto. No ensino médio decidi que queria algo nessa área, porque gostava de pesquisa, ciência, física, matemática…E então escolhi fazer astrofísica. Vou cursar física e depois me especializar”, disse Cecília, que no dia do resultado ainda não sabia por qual universidade iria optar.

Andrea Fernandes com os filhos Paula e Pedro, ambos aprovados em Medicina

Thamise Cerqueira

E são várias histórias lindas, recheadas de emoção e superação. Como é o caso da mãe Andrea Fernandes, que celebrava a aprovação de dois filhos – Paula e Pedro, juntos, no disputado curso de Medicina: “É uma alegria muito grande, é indescritível! Vi o resultado hoje pela manhã, fiquei muito nervosa, porque a felicidade só seria completa se os dois passassem. E assim aconteceu, recebemos essa graça do resultado positivo para os dois. O Colégio CEI está de parabéns pela postura e pela maneira como educa os seus alunos, ensinando os jovens a pensar, a entender a vida como ela é, com humanização, discernimento, estudo, todo um conjunto que forma um ser humano de bem. Eu só tenho a agradecer a escola pelo tempo que meus filhos passaram lá”, relatou emocionada.

A diretora pedagógica Cristine Rosado explica, que “unir formação integral a resultados é um desafio histórico para as escolas, sendo proclamado por muitos, mas com poucas evidências na prática pedagógica”. E destaca: “O CEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire têm o orgulho de formar pessoas com inúmeros projetos sociais, metodologia inovadora, programa de saúde mental, como também ser referência pelo desempenho nas olimpíadas do conhecimento, ENEM, vestibulares nacionais e acesso a inúmeras universidades internacionais.”

Para os alunos aprovados, a próxima etapa é realizar a matrícula on-line na instituição para qual foi selecionado entre os dias 2 e 8 de março, no endereço candidato.ufes.br. Os dias, horários e locais para atendimento dos novos estudantes serão divulgados via edital pelas instituições de ensino superior.

Vittorio Rienzo