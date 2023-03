Colégio Sagrado Coração de Jesus celebra 89 anos de história na educação e formação do povo mariliense

Aliando tradição e modernidade, a proposta pedagógica da instituição engloba os princípios atuais da educação. O Colégio Sagrado é referência de ensino em Marília e região

Colégio Sagrado Coração de Jesus/Divulgação

O Colégio Sagrado Coração de Jesus iniciou sua história educacional em Marília no dia 24 de janeiro de 1934, sendo parte do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, fundado na Itália em 1894 pela Bem-Aventurada Clélia Merloni.

É com o sentimento de gratidão por todas as irmãs, leigos e benfeitores que fizeram e fazem parte desta história, que este ano é comemorado os 89 anos do Colégio Sagrado, que continua formando crianças e jovens, fundamentado no ensino na filosofia humana–cristã, através das suas atividades de Pastoral e busca de excelência educacional, através de competentes profissionais.

Como colégio confessional e, tendo como patrono o Sagrado Coração de Jesus, irmãs, professores e colaboradores continuam a lançar a semente do bem para germinar, crescer e continuar dando bons frutos na nossa sociedade, buscando sempre formar jovens que possam participar na sociedade com responsabilidade colaborativa, líderes participativos e competentes nas diversas profissões que decidirem seguir, diferenciados pelo lema “Forte nos Resultados, Competente na Formação”. Segundo a direção do colégio, isso só acontece com a parceria dos trabalhos pedagógicos, Pastoral Educacional, família e sociedade.

As matrículas para 2023 já estão abertas no Colégio Sagrado

Conhecendo um pouco do Colégio Sagrado

A Pastoral Educacional busca a integração aos projetos pedagógicos, assumindo um papel fundamental e formativo dentro da Comunidade Educativa, contribuindo para o desenvolvimento humano e espiritual tanto dos alunos como dos professores, colaboradores e famílias. Esse é um grande diferencial em todos os colégios da Sagrado Rede de Educação em relação aos demais colégios de nossa cidade.

A Pastoral Educacional é um dos diferenciais do colégio

Colégio Sagrado Coração de Jesus/Divulgação

Atualmente, o Colégio Sagrado atende alunos a partir de um ano de idade até o Ensino Médio. Sob à luz do carisma Cleliano e do lema “Forte nos Resultados, Competente na Formação”, a instituição desenvolve sua proposta pedagógica com competência educacional, compromisso com o presente e o futuro dos seus alunos e inovação em seus processos e serviços.

O colégio atravessou a pandemia com seriedade e alto investimento em tecnologia para que a qualidade na prestação de serviços fosse mantida, estando dentro dos padrões almejados por sua equipe e pelas famílias que compõem sua comunidade educativa.

A proposta pedagógica do colégio engloba os princípios atuais da educação, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e conta com o sistema de ensino Anglo. As matrizes curriculares são frequentemente analisadas e atualizadas pela equipe pedagógica e contam com disciplinas diferenciais, como Educação Tecnológica do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Inglês desde o Infantil II (alunos com 3 anos de idade) e carga horária aumentada de Inglês do 6º ao 9º ano em 2023, além do Novo Ensino Médio totalmente reformulado, com Itinerários Formativos que atendem as expectativas de formação e os projetos de vida de seus alunos.

A infraestrutura do colégio é um diferencial na cidade de Marília, oferecendo diversas possibilidades de aprendizagem em espaços múltiplos, amplos, arejados, seguros e com estrutura tecnológica – notebooks, projetores multimídias, internet e laboratórios diversos, como de Educação Tecnológica, de Física e Matemática, De Química e Biologia e de Informática.

As salas do Colégio Sagrado são equipadas com equipamentos modernos

Colégio Sagrado Coração de Jesus/Divulgação

Para o devido acompanhamento da vida escolar de seus filhos, os pais e responsáveis têm à disposição o Conecta Sagrado, aplicativo de comunicação oficial, e o Guardião Acadêmico, um sistema próprio de digitalização de provas, através dos quais as provas podem ser acessadas na íntegra, conferindo acompanhamento e transparência nos processos avaliativos.

Outro ponto que vale ressaltar é a qualidade e competência da equipe docente, que conta com profissionais com ótima formação, constante capacitação e atualização em relação às novas diretrizes educacionais.

Os resultados acadêmicos comprovam a qualidade do trabalho realizado pelo Colégio Sagrado. Alunos ingressam nas melhores universidades do país, com ótimos resultados no ENEM e nos vestibulares.

A partir do 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes participam de olimpíadas nacionais e internacionais do conhecimento, tais como Concurso Internacional Canguru de Matemática, Olimpíada Brasileira de Matemática e Olimpíada Nacional de Ciências – nesta última, obteve medalhas de prata e bronze na edição de 2022, num concurso que contou com mais de três milhões de participantes.

No campo da tecnologia, uma equipe composta por alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais participou com louvor, no ano passado, do Torneio Brasil de Robótica, vencendo a etapa regional disputada em Marília, obtendo o 3º lugar geral na etapa nacional disputada no Rio de Janeiro (RJ).

Colégio Sagrado Coração de Jesus celebra 89 anos de história

A cada ano que passa, rumo aos 90 anos que completará no próximo ano, o Colégio Sagrado consolida-se como referência educacional em Marília e região, mesclando a tradição e a inovação com excelência para a formação integral de seus alunos. Assim, contribui com a realização dos sonhos e projetos de vida de seus alunos, inserindo pessoas com valores humanos, cristãos e competências para fazerem a diferença na sociedade.

Vittorio Rienzo