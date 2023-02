Coleiros: o encanto da voz é destaque no “Sons da Terra”

Podcast traz curiosidades sobre o coleirinho e coleiro-do-brejo, aves que chamam atenção pela beleza do canto e da aparência. ‘Sons da Terra’: podcast traz curiosidades sobre os coleiros (Foto: José Augusto Rondon Ribeiro)

Você também pode ouvir o podcast Sons da Terra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Tune In e no Deezer. Assine ou siga por lá para ser avisado sempre que tiver novo episódio.

No terceiro episódio da série sobre os passarinhos mais populares do Brasil o podcast “Sons da Terra” traz duas espécies muito admiradas pela voz: o coleirinho (Sporophila caerulescens) e coleiro-do-brejo (Sporophila collaris).

Parentes, ambas trazem nos nomes populares características da aparência: apresentam um colar na região do pescoço. Essa marca é específica dos machos, já que as fêmeas são bem mais discretas e possuem uma coloração castanha.

O coleirinho é mais abundante do que o primo coleiro-do-brejo. Com aproximadamente 12 centímetros essas espécies se diferem pelo canto e pela plumagem. O primeiro possui as penas esbranquiçadas na região da barriga e o dorso em tom escuro. Próximo ao bico, tem detalhes em branco, que parecem formar um bigode e que faz ligação com o colar na região do pescoço, também da mesma cor.

Já o coleiro-do-brejo possui um colorido mais evidente, isso porque, além dos tons de branco e preto, ele apresenta ainda penas na cor bege, quase creme. Uma outra diferença entre estas duas aves está no bico, que no coleirinho é mais claro, enquanto no coleiro-do-brejo é escuro e o formato é mais robusto. A própria anatomia do bico dessas aves revela a dieta: são comedores de sementes por excelência.

Nesse episódio do “Sons da Terra” os repórteres do programa trazem mais curiosidades sobre essas aves que são alvo do comércio ilegal e já sofreram muito no passado devido a essa ação. Participam também o biólogo Luciano Lima e o pesquisador e especialista em bioacústica, Carlos Araújo, que explica como é o aprendizado do canto de uma ave.

Conheça o podcast ‘Sons da Terra’ do Terra da Gente

O que são podcasts?

Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é: em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet. De graça.

Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir: no trânsito, lavando louça, na praia, na academia…

Vittorio Rienzo