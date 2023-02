Coleta de exames de dengue passa a ser feita em todas as 29 unidades de saúde de Presidente Prudente; Confira o CRONOGRAMA

Serviço começa a funcionar a partir da próxima quinta-feira (23). Unidade Básica de Saúde ‘Cohabão’ continua realizando a coleta de sorologia no novo cronograma, em Presidente Prudente (SP)

Marcos Sanches/Secom

O serviço de coleta de sorologia, responsável pelo diagnóstico da dengue, será realizado em todas as 29 unidades de saúde de Presidente Prudente (SP) a partir da próxima quinta-feira (23).

Confira o cronograma com base nas unidades de saúde abaixo:

UBS Cohab: terça-feira, quarta-feira e sexta-feira;

UBS Vila Real: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira;

UBS Ana Jacinta: terça-feira, quinta-feira e sexta-feira;

UBS Belo Horizonte: segunda-feira, terça-feira e quinta-feira;

UBS São Judas: segunda-feira e quarta-feira;

UBS Brasil Novo: segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira;

UBS São Pedro: quarta-feira e quinta-feira;

UBS Santana: quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira;

UBS Cedral: segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira;

UBS Guanabara: quarta-feira e sexta-feira;

UBS Centro: terça-feira e quinta-feira;

ESF João Domingos: segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira;

ESF Alvorada: terça-feira, quinta-feira e sexta-feira;

ESF Vila Marcondes: terça-feira;

ESF Humberto Salvador: terça-feira e sexta-feira;

ESF Maré Mansa: terça-feira;

ESF Bela Vista: quarta-feira;

ESF São Pedro: terça-feira;

ESF Cambuci: segunda-feira e sexta-feira;

ESF Primavera: segunda-feira;

ESF Jardim Leonor: sexta-feira;

ESF Montalvão: segunda-feira e quarta-feira;

ESF Jardim Regina: quinta-feira;

ESF Floresta do Sul: quarta-feira (quinzenal);

ESF Eneida/Ameliópolis: quarta-feira (mensal);

ESF Morada do Sol: segunda-feira;

ESF Maracanã: quarta-feira;

ESF Guanabara: sexta-feira;

ESF Nova Prudente: segunda-feira (quinzenal).

A coleta do material, atualmente, acontece apenas no Centro de Apoio à Dengue, na UBS ‘Cohabão’.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Presidente Prudente, Breno Erbella Casari, o objetivo desta mudança é “oferecer o serviço mais próximo à residência do munícipe, evitando o deslocamento, além de diminuir a sobrecarga dos atendimentos no Centro de Apoio à Dengue, no Cohabão”.

Vito Califano